Ο Νέιθαν Μένσα είχε την... δική του στιγμή στο πρωτάθλημα Τουρκίας καθώς έκανε πόστερ έναν γνώριμο (του ελληνικού πρωταθλήματος) αντίπαλό του με alley oop κάρφωμα.

Τα ίχνη του Γκανέζου σέντερ, ο οποίος πέρασε (αλλά δεν ακούμπησε) από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2024-25, εντοπίστηκαν στην Τουρκία όπου ξεκίνησε αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπουγιούκτσεκμετσέ!

Μετά το πέρασμά του από την Ρουμανία και την Κλουζ Ναπόκα, ο 28χρονος σέντερ φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του στο ντεμπούτο του στην Μπουγιούκτσεκμετσέ!

Πέτυχε 6 πόντους με 3/4 δίποντα και 3 ριμπάουντ σε 18 λεπτά συμμετοχής ωστόσο την παράσταση έκλεψε το τρομερό του alley oop κάρφωμα μπροστά στον... ανήμπορο να αντιδράσει, Στέφαν Μούντι.

Ναι, τον βραχύσωμο γκαρντ, ο οποίος έχει κάνει διπλό πέρασμα από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας φορέσει τις φανέλες του Ρεθύμνου (2017-18) και της Λάρισας (2021-22).

