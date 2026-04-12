Νέιθαν Μένσα: Έκανε... πόστερ πρώην παίκτη του Ρεθύμνου και της Λάρισας!
Τα ίχνη του Γκανέζου σέντερ, ο οποίος πέρασε (αλλά δεν ακούμπησε) από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2024-25, εντοπίστηκαν στην Τουρκία όπου ξεκίνησε αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπουγιούκτσεκμετσέ!
Μετά το πέρασμά του από την Ρουμανία και την Κλουζ Ναπόκα, ο 28χρονος σέντερ φρόντισε να κάνει αισθητή την παρουσία του στο ντεμπούτο του στην Μπουγιούκτσεκμετσέ!
Πέτυχε 6 πόντους με 3/4 δίποντα και 3 ριμπάουντ σε 18 λεπτά συμμετοχής ωστόσο την παράσταση έκλεψε το τρομερό του alley oop κάρφωμα μπροστά στον... ανήμπορο να αντιδράσει, Στέφαν Μούντι.
Ναι, τον βραχύσωμο γκαρντ, ο οποίος έχει κάνει διπλό πέρασμα από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας φορέσει τις φανέλες του Ρεθύμνου (2017-18) και της Λάρισας (2021-22).
Δείτε το χαρακτηριστικό του κάρφωμα
🤝 Van der Vuurst ve Nathan Mensah ikilisinden şık iş birliği! #TSBSL pic.twitter.com/iYJbn4kFe0— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 11, 2026
