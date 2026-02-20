Φενέρμπαχτσε-Τουρκ Τέλεκομ 86-78: Στον τελικό με υπογραφή Χόρτον-Τάκερ
Με τον Τάλεν Χόρτον-Τάκερ να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση η Φενέρμπαχτσε επιβλήθηκε (86-78) της Τουρκ Τέλεκομ στον ημιτελικό του τουρκικού Κυπέλλου και πήρε την πρόκριση στον τελικό, όπου θα συναντήσει την Μπεσίκτας.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και βρέθηκε πίσω στο σκορ (11-20 στο 10’) και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο -8 (34-42 στο 20’) παρότι ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ σκόραρε συνεχώς. Αυτό δεν έφτανε για τη Φενέρμπαχτσε, ώστε να ανακτήσει τον έλεγχο.
Χρειάζονταν μεγαλύτερη ενέργεια στην άμυνα και με το επιμέρους 26-14 η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπόρεσε να προσπεράσει (60-56 στο 30’). Οι λύσεις από τους Μπάλντουιν και Γιάντουνεν συνέβαλλαν, ώστε να διατηρήσει το προβάδισμα η Φενέρμπαχτσε και να φτάσει στη νίκη.
Η Τουρκ Τέλεκομ παρότι είχε λύσεις από αρκετούς παίκτες η χαμηλή παραγωγικότητα και οι 14 πόντοι στην τρίτη περίοδο δεν άφησαν περιθώρια για να μπορέσει να επανέλθει στο τέλος και να κάνει την ανατροπή.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-20, 34-42, 60-56, 86-78.
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γιασικεβίτσιους): Χόρτον-Τάκερ 29 (5 ριμπ., 2 ασίστ), Μπάλντουιν 15 (4 ριμπ., 3 ασίστ), Γιάντουνεν 11 (3 ριμπ., 1 ασίστ), Μπιμπέροβιτς 8, Μπίτιμ 8, Ντε Κολό 8, Μπιρσέν 3, Μπιρτς 2, Μπόστον 2, Μπακότ, Μαχμούτογλου.
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ (Τσαν): Σμιθ 12 (4 ασίστ), Άλμαν 11 (7 ασίστ), Σιμόνοβιτς 11 (3 ριμπ., 2 ασίστ), Τριφούνοβιτς 10 (4 ριμπ.), Οζντεμίρογλου 9 (6 ριμπ., 5 ασίστ), Αλεξάντερ 9, Μπάνκστον 8 (5 ριμπ.), Άσερ 8, Ντουρμάζ.
