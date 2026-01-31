Καρσίγιακα - Φενέρμπαχτσε 55-91: Ο Γουίλμπεκιν επέστρεψε και η Φενέρ νίκησε με 36 πόντους διαφορά!
«Φύλλο και φτερό» έκανε η Φενέρ την Καρσίγιακα εκτός έδρας! Το τελικό 55-91 και η διαφορά των 36 πόντων αποτυπώνει απόλυτα τα όσα συνέβησαν στην Σμύρνη.
Βέβαια για τον Λιθουανό προπονητή της Φενέρ ίσως και να πέρασε σε δεύτερη μοίρα το τελικό αποτέλεσμα καθώς είδε τον Σκότι Γουίλμπεκιν να βρίσκεται και πάλι στην διάθεσή του.
Ο Αμερικανός (με τουρκικό διαβατήριο) πάτησε εκ νέου παρκέ ύστερα από τρεις μήνες στα πιτς αλλά έδειξε ότι χρειάζεται ακόμα ρυθμό. Αγωνίστηκε σχεδόν 16 λεπτά και είχε 0/3 τρίποντα και 3 ασίστ. Καλύτερος των νικητών ήταν ο Μπράντον Μπόστον με 24 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν οι Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (16π.) και Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (16π.).
Αυτή ήταν η 13η νίκη της Φενέρ σε 14 ματς σε όλες τις διοργανώσεις δείχνοντας σε τρομερή κατάσταση. Μοναδική παρένθεση; Η ήττα στο Ντουμπάι πριν από 20 ημέρες για την Euroleague.
Η Φενέρ έχει 16-2 ρεκόρ στο τουρκικό πρωτάθλημα ενώ στην διπλή αγωνιστική που ακολουθεί έχει να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα (εκτός) και την Παρί (εκτός).
Τα δεκάλεπτα: 16-19, 26-48, 40-73, 55-91.
