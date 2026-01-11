Ματ Τόμας: Τον ήθελε η ΑΕΚ, μετακόμισε στην Τουρκία για την Μπεσίκτας
Ο Αμερικανός, άλλοτε και γκαρντ του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μισό τη σεζόν 2022-23, αποφάσισε να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της Μπεσίκτας.
Πριν από μερικές ημέρες η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που είχε κυκλώσει το όνομά του πριν συμφωνήσει με τον Τζέιμς Νάναλι. Ο Ματ Τόμας βρέθηκε στην Ισπανία από την Άλμπα Βερολίνου ωστόσο δεν θα τελειώσει τη σεζόν φορώντας τη φανέλα της Γρανάδα.
Και αυτό διότι η Μπεσίκτας τον έκανε δικό της, με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτησή του.
Resmi Açıklama I Matt Thomas— Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol) January 11, 2026
Beşiktaş GAİN Takımımız, Matt Thomas ile sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, ABD’li skorer guard Matt Thomas’ı kadrosuna kattı.
Kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago… pic.twitter.com/yhtcU6Xjop
