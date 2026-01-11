Ο Ματ Τόμας για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί η ΑΕΚ άφησε την Γρανάδα προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας.

Ο Αμερικανός, άλλοτε και γκαρντ του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μισό τη σεζόν 2022-23, αποφάσισε να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Πριν από μερικές ημέρες η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που είχε κυκλώσει το όνομά του πριν συμφωνήσει με τον Τζέιμς Νάναλι. Ο Ματ Τόμας βρέθηκε στην Ισπανία από την Άλμπα Βερολίνου ωστόσο δεν θα τελειώσει τη σεζόν φορώντας τη φανέλα της Γρανάδα.

Και αυτό διότι η Μπεσίκτας τον έκανε δικό της, με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτησή του.