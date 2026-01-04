Εφές - Μερσίν 93-80: Ντεμπούτο Λι με νίκη για την ομάδα του
Η Αναντολού Εφές πάτησε γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε της Μερσίν με 93-80, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από το ντεμπούτο του Σέιμπεν Λι με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας.
Έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στις νίκες, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την Εφές, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής σε ένα θετικό ντεμπούτο.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μουτάφ, ο οποίος μέτρησε 22 πόντους, μαζί με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 25 λεπτά.
Από πλευράς Μερσίν, ο Κομπς είχε 14 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Γκέιμπ πρόσθεσε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 23-16, 52-43, 72-67, 93-80.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.