Η Εφές επέστρεψε στις νίκες, με την ομάδα του Πάμπλο Λάσο να επικρατεί με 93-80, στο ντεμπούτο του Σέιμπεν Λι με τη νέα του ομάδα.

Η Αναντολού Εφές πάτησε γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε της Μερσίν με 93-80, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από το ντεμπούτο του Σέιμπεν Λι με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας.

Έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στις νίκες, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την Εφές, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 30 λεπτά συμμετοχής σε ένα θετικό ντεμπούτο.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μουτάφ, ο οποίος μέτρησε 22 πόντους, μαζί με 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 25 λεπτά.

Από πλευράς Μερσίν, ο Κομπς είχε 14 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Γκέιμπ πρόσθεσε 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 52-43, 72-67, 93-80.