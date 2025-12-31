Ποτζέκο: Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γαλατασαράι
Μία ημέρα μετά το «διαζύγιο» με τον Σεκιζκόκ, η Γαλατασαράι ανακοίνωσε τον επόμενο προπονητή της.
Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ιταλό, Τζιανμάρκο Ποτζέκο, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας έως και το καλοκαίρι του 2027.
Ο 53χρονος Ποτζέκο ήταν επί σειρά ετών ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ιταλίας ωστόσο αποτέλεσε παρελθόν και άνοιξε τη νέα σελίδα στην καριέρα του.
Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24 βρέθηκε στο τιμόνι της Βιλερμπάν, ενώ έχει κοουτσάρει επίσης ως πρώτος προπονητης την Ορλαντίνα, την Βαρέζε, την Φορτιτούντο Μπολόνια και τη Σάσαρι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.