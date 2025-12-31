Ποτζέκο: Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γαλατασαράι

Γιώργος Κούβαρης
Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο αποτελεί τον νέο προπονητή της Γαλατασαράι αντικαθιστώντας τον (άλλοτε βοηθό του Άταμαν στην Εφές), Γιακούμπ Σεκιζκόκ.

Μία ημέρα μετά το «διαζύγιο» με τον Σεκιζκόκ, η Γαλατασαράι ανακοίνωσε τον επόμενο προπονητή της.

Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Ιταλό, Τζιανμάρκο Ποτζέκο, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας έως και το καλοκαίρι του 2027.

Ο 53χρονος Ποτζέκο ήταν επί σειρά ετών ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ιταλίας ωστόσο αποτέλεσε παρελθόν και άνοιξε τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24 βρέθηκε στο τιμόνι της Βιλερμπάν, ενώ έχει κοουτσάρει επίσης ως πρώτος προπονητης την Ορλαντίνα, την Βαρέζε, την Φορτιτούντο Μπολόνια και τη Σάσαρι.

     

