Τουρκία: Χαμός στο Μπουρσασπόρ-Μπαχτσεσεχίρ, οπαδοί έκαναν ντου στον Φλιν που τους πέταξε τη μπάλα
Απίθανο σκηνικό στην Τουρκία και στο ματς της Μπουρσασπόρ και την Μπαχτσεσεχίρ. Ο Φλιν, ο πρώην NBAer αφού πρώτα έβαλε το τρίποντο νίκης για το 77-75 (36 πόντους στο ματς), στη συνέχεια μόλις τελείωσε η αναμέτρηση, πέταξε τη μπάλα σε οπαδούς που βρισκόντουσαν στα courtseats.
Και εκεί έγινε ο κακός χαμός, αφού αρκετοί οπαδοί έκαναν ντου στον Φλιν, τον οποίο όμως έσωσαν οι security γιατί αλλιώς κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν. Ένα περιστατικό που σπάνια βλέπουμε σε γήπεδα και κάνει τον γύρο του κόσμου.
Δείτε στο video τι έγινε
Bahçeşehir Koleji, ligin 6. haftasında konuk olduğu Bursaspor'u 77-75 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) November 1, 2025
Maç kazandıran şutu da atan Malachi Flynn, 7/10 üçlük isabetiyle 36 sayı üretirken, maçın sonunda topu kenardaki taraftarlara fırlatması nedeniyle ise tansiyon yükseldi. pic.twitter.com/34a9t5cX9q
