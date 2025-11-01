Χαμός στην Τουρκία, με τον Φλιν της Μπαχτσεσεχίρ να πετά τη μπάλα στους οπαδούς της Μπουρσασπόρ και να ακολουθεί ντου από μερίδα του κόσμου.

Απίθανο σκηνικό στην Τουρκία και στο ματς της Μπουρσασπόρ και την Μπαχτσεσεχίρ. Ο Φλιν, ο πρώην NBAer αφού πρώτα έβαλε το τρίποντο νίκης για το 77-75 (36 πόντους στο ματς), στη συνέχεια μόλις τελείωσε η αναμέτρηση, πέταξε τη μπάλα σε οπαδούς που βρισκόντουσαν στα courtseats.

Και εκεί έγινε ο κακός χαμός, αφού αρκετοί οπαδοί έκαναν ντου στον Φλιν, τον οποίο όμως έσωσαν οι security γιατί αλλιώς κανείς δεν ξέρει τι θα γινόταν. Ένα περιστατικό που σπάνια βλέπουμε σε γήπεδα και κάνει τον γύρο του κόσμου.

Δείτε στο video τι έγινε