Με μπροστάρη τον Αϊζάια Κορντινιέ, η Εφές επικράτησε της Μερκεζεφέντι 90-72 και στρέφει το βλέμμα της στο παιχνίδι της Τρίτης απέναντι στον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Εφές υποδέχτηκε την Μερκεζεφέντι και πήρε την τρίτη της νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο τουρκικό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 90-72, δύο ημέρες προτού επισκεφτεί το ΣΕΦ για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην EuroLeague (Τρίτη 14/10 - 21:15).

Για την Εφές, που πάτησε από νωρίς το... γκάζι και ξέφυγε στην πρώτη περίοδο με διαφορά 17 πόντων (33-16), πρώτος σκόρερ ήταν ο Αϊζάια Κορντινιέ.

Ο Γάλλος φόργουορντ σκόραρε 18 πόντους και οδήγησε την επίθεση των Τούρκων, με την ομάδα του να έχει άλλους πέντε διψήφιους. Ο Σεμούς Χαζέρ ακολούθησε με 12, ενώ άλλους 11 προσέθεσαν οι Οσμάνι και Σουίντερ, με τους Γουάιλερ Μπαμπ και Γιλμάζ να φτάνουν τους 10.

Όπως είναι λογικό, ο προπονητής των Τούρκων, ένεκα της διαφοράς, προχώρησε σε rotation για να ξεκουράσει παίκτες ενόψει της διπλής αγωνιστικής που έρχεται!

Τα δεκάλεπτα: 33-16, 52-38, 77-52, 90-72

