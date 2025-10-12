Εφές - Μερκεζεφέντι 90-72: Γκάζωσε πριν το ΣΕΦ και τον Ολυμπιακό
Η Εφές υποδέχτηκε την Μερκεζεφέντι και πήρε την τρίτη της νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο τουρκικό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 90-72, δύο ημέρες προτού επισκεφτεί το ΣΕΦ για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στην EuroLeague (Τρίτη 14/10 - 21:15).
Για την Εφές, που πάτησε από νωρίς το... γκάζι και ξέφυγε στην πρώτη περίοδο με διαφορά 17 πόντων (33-16), πρώτος σκόρερ ήταν ο Αϊζάια Κορντινιέ.
Ο Γάλλος φόργουορντ σκόραρε 18 πόντους και οδήγησε την επίθεση των Τούρκων, με την ομάδα του να έχει άλλους πέντε διψήφιους. Ο Σεμούς Χαζέρ ακολούθησε με 12, ενώ άλλους 11 προσέθεσαν οι Οσμάνι και Σουίντερ, με τους Γουάιλερ Μπαμπ και Γιλμάζ να φτάνουν τους 10.
Όπως είναι λογικό, ο προπονητής των Τούρκων, ένεκα της διαφοράς, προχώρησε σε rotation για να ξεκουράσει παίκτες ενόψει της διπλής αγωνιστικής που έρχεται!
Τα δεκάλεπτα: 33-16, 52-38, 77-52, 90-72
Η κατάταξη
- Εφές 3-0
- Μπεσίκτας 3-0
- Μπαχτσεσεχίρ 3-0
- Τράμπζονσπορ 2-1
- Τόφας 2-1
- Πέτκιμ Σπορ 1-1
- Φενέρμπαχτσε 1-1
- Μανίσα 1-1
- Καρσίγιακα 1-1
- Γαλατάσαραϊ 1-1
- Μερσίν 1-2
- Μερκεζεφέντι 1-2
- Μπούρσασπορ 1-2
- Εσενλέρ 0-2
- Μπουγιουκτσεκμετσέ 0-3
- Τουρκ Τέλεκομ 0-3
