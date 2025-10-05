Η Αναντολού Εφές είχε εύκολο έργο στην Προύσα κερδίζοντας την Μπούρσασπορ για την 2η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος με 93-73.

Η Αναντολού Εφές έκανε το 2/2 στην τουρκική λίγκα καθώς επικράτησε εύκολα της Μπούρσασπορ εκτός έδρας με 20 πόντους διαφορά!

Αν και έμειναν εκτός οι Λάρκιν και Τζόουνς, η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ δεν είχε πρόβλημα να επιβληθεί μέσα στην Προύσα.

Ο Οσμάνι ήταν ο καλύτερος για την Εφές έχοντας 21 πόντους με 10/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 1/1 βολή, ενώ μάζεψε και 9 ριμπάουντ.

«Διψήφιοι» για τους νικητές ήταν επίσης οι Ντέσερ (13π.), Σουίντερ (13π.), Λόιντ (12π.) και Κορντινιέ (11π.) ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης αγωνίστηκε κάτι λιγότερο από 15 λεπτά και είχε 7 πόντους με 2/4 δίποντα και 1/2 τρίποντα, ενώ γέμισε την στατιστική του με 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 37-42, 54-65, 73-93.

Τα αποτελέσματα

Παρασκευή 3/10

Γαλατασαράι - Τόφας 93-91

Σάββατο 4/10

Τούρκ Τέλεκομ - Μπαχτσεσεχίρ Κολεγί 98-102

Μερσίν Μ. - Μπεσικτάς 86-99

Εσενλέρ Εροκσπόρ - Τραμπζονσπόρ 67-72

Κυριακή 5/10

Μπούρσασπορ - Αναντολού Εφές 73-93

Καρσίγιακα - Μερκεζεφεντί 76-69

Μπουγιουκτσεκμέτσε - Μανίσα Μπουγιουκσεχίρι 69-89

Κατάταξη (2η αγωνιστική)