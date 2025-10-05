Μπούρσασπορ - Εφές 73-93: Εύκολο πέρασμα από την Προύσα με Οσμάνι: Τι έκανε ο Παπαγιάννης
Η Αναντολού Εφές έκανε το 2/2 στην τουρκική λίγκα καθώς επικράτησε εύκολα της Μπούρσασπορ εκτός έδρας με 20 πόντους διαφορά!
Αν και έμειναν εκτός οι Λάρκιν και Τζόουνς, η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ δεν είχε πρόβλημα να επιβληθεί μέσα στην Προύσα.
Ο Οσμάνι ήταν ο καλύτερος για την Εφές έχοντας 21 πόντους με 10/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα και 1/1 βολή, ενώ μάζεψε και 9 ριμπάουντ.
«Διψήφιοι» για τους νικητές ήταν επίσης οι Ντέσερ (13π.), Σουίντερ (13π.), Λόιντ (12π.) και Κορντινιέ (11π.) ενώ ο Γιώργος Παπαγιάννης αγωνίστηκε κάτι λιγότερο από 15 λεπτά και είχε 7 πόντους με 2/4 δίποντα και 1/2 τρίποντα, ενώ γέμισε την στατιστική του με 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 15-24, 37-42, 54-65, 73-93.
Τα αποτελέσματα
Παρασκευή 3/10
- Γαλατασαράι - Τόφας 93-91
Σάββατο 4/10
- Τούρκ Τέλεκομ - Μπαχτσεσεχίρ Κολεγί 98-102
- Μερσίν Μ. - Μπεσικτάς 86-99
- Εσενλέρ Εροκσπόρ - Τραμπζονσπόρ 67-72
Κυριακή 5/10
- Μπούρσασπορ - Αναντολού Εφές 73-93
- Καρσίγιακα - Μερκεζεφεντί 76-69
- Μπουγιουκτσεκμέτσε - Μανίσα Μπουγιουκσεχίρι 69-89
Κατάταξη (2η αγωνιστική)
Αναντολού Εφές 2-0
Τραμπζονσπόρ 2-0
Μπεσικτάς 2-0
Μπαχτσεσεχίρ Κολεγί 2-0
Μερσίν Μ. 1-1
Καρσίγιακα 1-1
Γαλατασαράι 1-1
Τόφας 1-1
Μερκεζεφεντί 1-1
Μανίσα Μπουγιουκσεχίρι 1-1
Πέτκιμ Σπορ 1-1
Τούρκ Τέλεκομ 0-2
Εσενλέρ Εροκσπόρ 0-2
Μπούρσασπορ 0-2
Μπουγιουκτσεκμέτσε 0-2
Φενερμπαχτσέ 1-0
