Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η Αναντολού Εφές στην πρεμιέρα του τουρκικού πρωταθλήματος με τον Γιώργο Παπαγιάννη να κάνει πολύ θετική εμφάνιση.

Πρεμιέρα με το... δεξί έκανε η Αναντολού Εφές στο τουρκικό πρωτάθλημα νικώντας την Εροκσπόρ με ευκολία με 90-76.

Από νωρίς έδειξαν την ετοιμότητά τους οι γηπεδούχοι χτίζοντας διψήφιο προβάδισμα από πριν το ημίχρονο. Για την Εφές πρώτος σκόρερ ήταν ο Αϊζάια Κορντινιέ με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Σεμούς Χαζέρ ακολούθησε με άλλους 16 και ο Οσμάνι με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης με τη σειρά του πρόσθεσε 8 πόντους, μάζεψε 2 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-28, 66-49, 90-76