Αναντολού Εφές - Εροκσπόρ 90-76: Θετικός ο Παπαγιάννης στη νικηφόρα πρεμιερά
Πρεμιέρα με το... δεξί έκανε η Αναντολού Εφές στο τουρκικό πρωτάθλημα νικώντας την Εροκσπόρ με ευκολία με 90-76.
Από νωρίς έδειξαν την ετοιμότητά τους οι γηπεδούχοι χτίζοντας διψήφιο προβάδισμα από πριν το ημίχρονο. Για την Εφές πρώτος σκόρερ ήταν ο Αϊζάια Κορντινιέ με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Σεμούς Χαζέρ ακολούθησε με άλλους 16 και ο Οσμάνι με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.
🤝 Sezonun ilk alley-oop’u Weiler-Babb ve Cordinier'den!#BenimYerimBurası
pic.twitter.com/JEOwJZUA6y— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 26, 2025
Ο Γιώργος Παπαγιάννης με τη σειρά του πρόσθεσε 8 πόντους, μάζεψε 2 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-28, 66-49, 90-76
