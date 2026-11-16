Νάναλι: Συνεχίζει την καριέρα του στην Κίνα
Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον 36χρονο - πλέον- Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος θα συνεχίσει στην Κίνα. Οι Zhejiang Golden Bulls ανακοίνωσαν την απόκτηση του έμπειρου αθλητή, ο οποίος θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της CBA, για λογαριασμό των Πρωταθλητών.
Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, μεταξύ άλλων, θα συναντήσει στο τεχνικό επιτελείο των «Ταύρων» έναν πρώην παίκτη και προπονητή της Ένωσης, τον Αλέξη Φαλέκα. Ο Νάναλι επιστρέφει ξανά στην Άπω Ανατολή, αφού είχε αγωνιστεί και πριν πάρει μεταγραφή στον Δικέφαλο Αετό, τη σεζόν 2024-25, κατακτώντας το πρωτάθλημα.
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