Ο Τζέιμς Νάναλι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άπω Ανατολή και συγκεκριμένα στην Κίνα με τα χρώματα των Zhejiang Golden Bulls.

Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τον 36χρονο - πλέον- Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος θα συνεχίσει στην Κίνα. Οι Zhejiang Golden Bulls ανακοίνωσαν την απόκτηση του έμπειρου αθλητή, ο οποίος θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της CBA, για λογαριασμό των Πρωταθλητών.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, μεταξύ άλλων, θα συναντήσει στο τεχνικό επιτελείο των «Ταύρων» έναν πρώην παίκτη και προπονητή της Ένωσης, τον Αλέξη Φαλέκα. Ο Νάναλι επιστρέφει ξανά στην Άπω Ανατολή, αφού είχε αγωνιστεί και πριν πάρει μεταγραφή στον Δικέφαλο Αετό, τη σεζόν 2024-25, κατακτώντας το πρωτάθλημα.