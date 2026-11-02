Καντού - Αρμάνι Μιλάνο 82-95: Αντέδρασε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, εκτός ο Πίτερς

Καντού - Αρμάνι Μιλάνο 82-95: Αντέδρασε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, εκτός ο Πίτερς

Παναγιώτης Αρταβάνης
Καντού - Αρμάνι Μιλάνο 82-95: Αντέδρασε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, εκτός ο Πίτερς

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Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε εκτός έδρας με 92-85 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από τρεις σερί ήττες.

Αντέδρασε η Αρμάνι Μιλάνο μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και επικράτησε της Καντού με 95-82 εκτός έδρας, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ποέτα από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετέπειτα κυριάρχησε απόλυτα στην αναμέτρηση και μπόρεσε να φτάσει εύκολα προς το θετικό αποτέλεσμα στο φινάλε, εκμεταλλευόμενη το πολύ καλό ποσοστό που είχε έξω από τη γραμμή των 6.75μ. (9/19, 47.3%).

Πρώτος σκόρερ για την Αρμάνι Μιλάνο ο Μπολμάρο με 14 πόντους, ενώ 14π. είχε και ο Κολ. Εκτός αποστολής έμεινε ο Άλεκ Πίτερς.

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Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Φλαγκ με 17 πόντους. Πλέον η Αρμάνι Μιλάνο στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Βαλένθια (05/11, 21:30), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

 

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 47-51, 60-72, 85-95

Tutti 1° Quarto 2° Quarto 3° Quarto 4° Quarto
Acqua S.Bernardo Cantù
Acqua S.Bernardo CantùPunteggioFalliTiri da 2Tiri da 3Tiri LiberiRimbalziAltre statisticheValutazione
#GiocatorePunMinSFCSRT%SCRT%RTODTDSPRASSLegaOER+/-
1Savion Flagg1735445862.5014254410005500333191-1
3Hassani Gravett102842347501425125015600216140.91
8Leonardo Okeke61252125000004401120101261.56
9Riccardo Moraschini1028151333.3014255683.30330220290.8-6
10Matteo Parravicini0000000000000000000000000
15Isaiah Miles0000000000000000000000000
22Chad Brown922152633.3200058027923101140.8-14
24Andrejs Grazulis215111110000200000112010020.5-10
25Davide Moretti16202524500111009109001101101161.5-20
27Liam Udom0821010001000010101100-40-14
31Osvaldas Olisevicius1231243742.90245000030300312110.9-8
36Matteo Molteni0100000000000000000000001
Squadra0--00---------224--20-2--
TOTALI82200-2229183650262030283482.410253548166178910

Allenatore: Vitucci Francesco

Armani Olimpia Milano
Armani Olimpia MilanoPunteggioFalliTiri da 2Tiri da 3Tiri LiberiRimbalziAltre statisticheValutazione
#GiocatorePunMinSFCSRT%SCRT%RTODTDSPRASSLegaOER+/-
0Jason Burnell31321020012500001120010000.6-10
2R.J. Cole1421364757.100306785.730310004181-2
5Moses Wright820233742.92010245024630100100.7-3
6Ousmane Diop71455142500005602463220190.810
7Stefano Tonut5121012500111000000110000041.7-10
10Leandro Bolmaro14181235600221002210003300042221.817
13Darius Thompson1019313837.501333.312500110002140.815
17Giampaolo Ricci1027302210012210000013410000122.523
21Diego Flaccadori514201250012500001010001471.38
22Devon Hall723113475002012501450111290.9-4
23Marko Guduric1214523650011100331000110120261.115
45Nicola Akele0511000000000000000000006
Squadra0--00---------112--00-2--
TOTALI95200-2922244949391947.4202676.91223358478161031.20

Allenatore: Poeta Giuseppe

@Photo credits: x_olimpia_milano
     

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