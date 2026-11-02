Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε εκτός έδρας με 92-85 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από τρεις σερί ήττες.

Αντέδρασε η Αρμάνι Μιλάνο μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και επικράτησε της Καντού με 95-82 εκτός έδρας, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Ποέτα από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετέπειτα κυριάρχησε απόλυτα στην αναμέτρηση και μπόρεσε να φτάσει εύκολα προς το θετικό αποτέλεσμα στο φινάλε, εκμεταλλευόμενη το πολύ καλό ποσοστό που είχε έξω από τη γραμμή των 6.75μ. (9/19, 47.3%).

Πρώτος σκόρερ για την Αρμάνι Μιλάνο ο Μπολμάρο με 14 πόντους, ενώ 14π. είχε και ο Κολ. Εκτός αποστολής έμεινε ο Άλεκ Πίτερς.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Φλαγκ με 17 πόντους. Πλέον η Αρμάνι Μιλάνο στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Βαλένθια (05/11, 21:30), για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 47-51, 60-72, 85-95

Tutti 1° Quarto 2° Quarto 3° Quarto 4° Quarto

Acqua S.Bernardo Cantù

Acqua S.Bernardo Cantù Punteggio Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Altre statistiche Valutazione # Giocatore Pun Min SF C S R T % SC R T % R T O D T D S P R ASS Lega OER +/- 1 Savion Flagg 17 35 4 4 5 8 62.5 0 1 4 25 4 4 100 0 5 5 0 0 3 3 3 19 1 -1 3 Hassani Gravett 10 28 4 2 3 4 75 0 1 4 25 1 2 50 1 5 6 0 0 2 1 6 14 0.9 1 8 Leonardo Okeke 6 12 5 2 1 2 50 0 0 0 0 4 4 0 1 1 2 0 1 0 1 2 6 1.5 6 9 Riccardo Moraschini 10 28 1 5 1 3 33.3 0 1 4 25 5 6 83.3 0 3 3 0 2 2 0 2 9 0.8 -6 10 Matteo Parravicini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Isaiah Miles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Chad Brown 9 22 1 5 2 6 33.3 2 0 0 0 5 8 0 2 7 9 2 3 1 0 1 14 0.8 -14 24 Andrejs Grazulis 2 15 1 1 1 1 100 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0.5 -10 25 Davide Moretti 16 20 2 5 2 4 50 0 1 1 100 9 10 90 0 1 1 0 1 1 0 1 16 1.5 -20 27 Liam Udom 0 8 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 -4 0 -14 31 Osvaldas Olisevicius 12 31 2 4 3 7 42.9 0 2 4 50 0 0 0 3 0 3 0 0 3 1 2 11 0.9 -8 36 Matteo Molteni 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Squadra 0 - - 0 0 - - - - - - - - - 2 2 4 - - 2 0 - 2 - - TOTALI 82 200 - 22 29 18 36 50 2 6 20 30 28 34 82.4 10 25 35 4 8 16 6 17 89 1 0

Allenatore: Vitucci Francesco

Armani Olimpia Milano

Armani Olimpia Milano Punteggio Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri Liberi Rimbalzi Altre statistiche Valutazione # Giocatore Pun Min SF C S R T % SC R T % R T O D T D S P R ASS Lega OER +/- 0 Jason Burnell 3 13 2 1 0 2 0 0 1 2 50 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0.6 -10 2 R.J. Cole 14 21 3 6 4 7 57.1 0 0 3 0 6 7 85.7 3 0 3 1 0 0 0 4 18 1 -2 5 Moses Wright 8 20 2 3 3 7 42.9 2 0 1 0 2 4 50 2 4 6 3 0 1 0 0 10 0.7 -3 6 Ousmane Diop 7 14 5 5 1 4 25 0 0 0 0 5 6 0 2 4 6 3 2 2 0 1 9 0.8 10 7 Stefano Tonut 5 12 1 0 1 2 50 0 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1.7 -10 10 Leandro Bolmaro 14 18 1 2 3 5 60 0 2 2 100 2 2 100 0 3 3 0 0 0 4 2 22 1.8 17 13 Darius Thompson 10 19 3 1 3 8 37.5 0 1 3 33.3 1 2 50 0 1 1 0 0 0 2 1 4 0.8 15 17 Giampaolo Ricci 10 27 3 0 2 2 100 1 2 2 100 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 0 12 2.5 23 21 Diego Flaccadori 5 14 2 0 1 2 50 0 1 2 50 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 7 1.3 8 22 Devon Hall 7 23 1 1 3 4 75 0 0 2 0 1 2 50 1 4 5 0 1 1 1 2 9 0.9 -4 23 Marko Guduric 12 14 5 2 3 6 50 0 1 1 100 3 3 100 0 1 1 0 1 2 0 2 6 1.1 15 45 Nicola Akele 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Squadra 0 - - 0 0 - - - - - - - - - 1 1 2 - - 0 0 - 2 - - TOTALI 95 200 - 29 22 24 49 49 3 9 19 47.4 20 26 76.9 12 23 35 8 4 7 8 16 103 1.2 0

Allenatore: Poeta Giuseppe