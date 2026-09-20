Βενέτσια-Αρμάνι Μιλάνο 87-94: Πήρε το Supercoppa με σούπερ Ράιτ και τον Πίτερς στην παράταση
Τον πρώτο τίτλο, το Supercoppa, κατέκτησε ο Άλεκ Πίτερς με την Αρμάνι Μιλάνο κερδίζοντας στην παράταση με 94-87 (κ.α. 79-79) την Βενέτσια. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού με 12 πόντους (1/5 τριπ.), 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 28 λεπτά συνέβαλλε ουσιαστικά στην επικράτηση της Αρμάνι, η οποία είχε για κορυφαίο παίκτη τον επίσης πρώην «ερυθρόλευκο» Μόουζες Ράιτ με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 τάπα σε 29 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.
Η ομάδα του Πέπε Ποέτα είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο (32-42 στο 20'), αλλά η Βενέτσια ισορρόπησε τον αγώνα και βρέθηκε μάλιστα στο τέλος της αναμέτρησης να έχει το «πάνω χέρι», ωστόσο με δυο βολές του Γκλιν Γουότσον η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, η Αρμάνι έχοντας μεγαλύτερη ποιότητα και εμπειρία με το επιμέρους 8-15 έφτασε στη νίκη και την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν στην Ιταλία.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 8-22, 32-42, 54-56, 79-79 (κ.α.), 87-94 (παρ.).
ΒΕΝΕΤΣΙΑ (Σπάχια): Μπρόουμαν 11, Τεζιτόρι 13 (10 ριμπ.), Μαρέτο 2, Ντε Νικολάο, Κ¨αντι 8 (1/3 τριπ.), Μποάκιε 5, Ολίντε 2, Παρκς 15 (1/2 τριπ., 7 ριμπ.), Γουότσον 13 (3/9 τριπ.), Γουίλτζερ 18 (2/4 τριπ.), Γκραντ.
ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Ποέτα): Κόουλ, Ράιτ 23 (6 ριμπ., 1 κοψ.), Ντιοπ 9, Τονούτ, Μπολμάρο 17 (2/3 τριπ., 8 ριμπ.), Τόμπσον, Ρίτσι 10 (2/4 τριπ.), Φλακαντόρι, Χολ 8, Γκούντουριτς 15 (5 ριμπ.), Πότερς 12 (1/5 τριπ., 4 ριμπ., 4 ασίστ), Ακέλε.
WE WON THE FINAAAAAL 🏆🤍❤️#ForzaOlimpia pic.twitter.com/tvaPnTGJeX— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) September 20, 2026
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