Ο Πέπε Ποέτα κατέκτησε με την Αρμάνι το Supercoppa κόντρα στη Βενέτσια, αλλά είχε όρεξη για αστεία μετά τον τελικό που κρίθηκε στην παράταση.

Η Αρμάνι Μιλάνο κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το Supercoppa με αντίπαλο τη Βενέτσια σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση που κρίθηκε στην παράταση (94-87), ωστόσο ο Πέπε Ποέτα ανακουφισμένος από την έκβαση του τελικού είχε διάθεση για αστεία πηγαίνοντας προς τη συνέντευξη Τύπου.

«Δεν πρόκειται να φτάσω μέχρι το τέλος έτσι...» αστειεύτηκε ο προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο μπαίνοντας με... φόρα και τροπαιούχος στην αίθουσα Τύπου. Στη συνέχεια ο Πέπε Ποέτα προχώρησε στην ανάλυση του αγώνα για την οποία επισήμανε: «Είμαι χαρούμενος γιατί φέραμε ένα τρόπαιο στο σπίτι μας, αυτό δεν είναι δεδομένο! Το να το βάλουμε στην τροπαιοθήκη του συλλόγου προσδίδει αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος με τα πρώτα 15 λεπτά του αγώνα. Ήμασταν πολύ σταθεροί και πειθαρχημένοι, μετά επιτρέψαμε στη Βενέτσια να ανακάμψει και να πιστέψει πως μπορεί να κερδίσει. Στη συνέχεια, σκόραραν μερικά δύσκολα καλάθια και στο δεύτερο ημίχρονο τα πήγαν καλά. Εμείς χάσαμε λίγο την ορμή μας, αλλά την ανακτήσαμε και το πετύχαμε με μια έμπειρη πεντάδα και τρεις χειριστές της μπάλας».

Και συμπλήρωσε: «Έχοντας κατακτήσει τέσσερα συνεχόμενα τρόπαια είμαστε χαρούμενοι. Δεν είναι ποτέ δεδομένο. Πέρσι, δεν κέρδισαν όλα τα φαβορί στην Ευρώπη». Όσο για τη δική του συμβολή στην επιτυχία, εξήγησε: «Είμαι χαρούμενος, αλλά οι προπονητές κερδίζουν τρόπαια κυρίως χάρη στους παίκτες τους. Είμαι περήφανος γι' αυτό».

