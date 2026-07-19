Ο Ακίλε Πολονάρα μετά την απόφαση του να σταματήσει το μπάσκετ, ξεκινάει ένα νέο ταξίδι στον χώρο της προπονητικής.

Ένα νέο κεφάλαιο στον κόσμο του μπάσκετ ανοίγει ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος μετά την σπουδαία καριέρα του ως μπασκετμπολίστας γίνεται προπονητής! Ο Ιταλός φόργουορντ που έχει βγει νικητής στη μάχη με τον καρκίνο και παρέδωσε μαθήματα για το πως να μην το βάζεις κάτω και να προσπαθείς να πετύχεις τους στόχους σου, ετοιμάζεται να γράψει μια καινούργια σελίδα στο βιβλίο της ζωής του, αυτή του προπονητή.

Ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε μέσω ενός story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι απέκτησε την κάρτα CNA (Εθνική Επιτροπή Προπονητών), την πιστοποίηση δηλαδή που απαιτείται για να γίνει προπονητής μπάσκετ.

Μια νέα περιπέτεια στον κόσμο του μπάσκετ ξεκινάει για εκείνον, αφού αναγκάστηκε να τερματίσει πρόωρα την καριέρα του ως παίκτης λόγω της μάχης που έδωσε με τον καρκίνο.

Στο παρελθόν, ο Ακίλε Πολονάρα είχε κάνει κάποιες δηλώσεις σχετικά με το προπονητικό του στυλ, σε περίπτωση που ακολουθούσε αυτό το μονοπάτι: «Από άποψης νοοτροπίας, νιώθω κοντά στον Ποτσέκο, παρόλο που μερικές φορές συνειδητοποιώ ότι το παρακάνει. Από άποψη στάσης και επικοινωνίας με τους παίκτες, ταυτίζομαι με την προσέγγιση του. Θα ήθελα να είμαι ένας διαφορετικός προπονητής, πιο ανεκτικός απέναντι στους παίκτες. Σήμερα υπάρχουν πολλοί προπονητές που «ενοχλούν», ενώ εγώ θα επιδίωκα μεγαλύτερη ενσυναίσθηση με την ομάδα, μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη. Ένας προπονητής στο στυλ του Ποέτα».