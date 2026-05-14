Κορυφαίος προπονητής του Ιταλικού μπάσκετ αναδείχθηκε ο Δημήτρης Πρίφτης με τη Ρέτζιο Εμίλια. Ο Έλληνας τεχνικός πραγματοποιεί μια εξαιρετική πορεία με την ιταλική ομάδα και δικαίως κέρδισε τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς.

Αναμφίβολα, ήταν μια σημαντική επιβράβευση της σκληρής δουλειάς του Δημήτρη Πρίφτη, ο οποίος έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ιταλικό μπάσκετ και απολαμβάνει του σεβασμού και της αναγνώρισης από τους γείτονες.

Ο Έλληνας τεχνικός κατακτά το βραβείο Sandro Gamba Trophy, του προπονητή της χρονιάς, της κανονικής περιόδου 2025-2026, που απονέμεται από την αθλητική εταιρείας Erreà, αφήνοντας πίσω τους συναδέλφους του Ματέο Κοτέλι και Μάριο Φιορέτι.

Μια διάκριση πολύ σημαντική που έχει αντίκτυπο στο ελληνικό μπάσκετ και επιβεβαιώνει πως εκτός από αθλητές το ελληνικό μπάσκετ εξάγει και προπονητές που διαπρέπουν σε κορυφαία πρωταθλήματα όπως είναι το Ιταλικό.

Η Ρέτζιο Εμίλια ξεκινάει την σειρά των playoffs από το Μιλάνο με την Αρμάνι το προσεχές Σάββατο (16/5, 19:30) με στόχο να ανταγωνιστεί τον αντίπαλο και να διεκδικήσει αυτό που της αναλογεί.