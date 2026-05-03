Η Ρέτζιο Εμίλια του Πρίφτη λύγισε τη Νάπολι και έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες

Η Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη ανέβασε την απόδοσή της στο τέταρτο δεκάλεπτο και επικράτησε της Νάπολι με 91-80, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες στην ιταλική λίγκα.

Η Ρέτζιο Εμίλια συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην ιταλική λίγκα, αφού επιβλήθηκε της Νάπολι με 91-80, για την 29η αγωνιστική, και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 15-12. Πλέον, η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη βρίσκεται στην έκτη θέση της κατάταξης, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο η Ρέτζιο Εμίλια έκανε επιμέρους σκορ 28-17 στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτασε στη νίκη, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ευστοχώντας σε 10/30 τρίποντα και μαζεύοντας 15 επιθετικά ριμπάουντ.

Για τους νικητές, ο Τζέιλεν Μπάρφορντ σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε τρία ριμπάουντ, ενώ ο άλλοτε σέντερ του Προμηθέα Πάτρας, Χάιμε Ετσενίκε, πρόσθεσε 12 πόντους και τρία ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 24-26, 42-48, 63-63, 91-80.

