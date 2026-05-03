Η Ρέτζιο Εμίλια του Πρίφτη λύγισε τη Νάπολι και έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες
Η Ρέτζιο Εμίλια συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στην ιταλική λίγκα, αφού επιβλήθηκε της Νάπολι με 91-80, για την 29η αγωνιστική, και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 15-12. Πλέον, η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη βρίσκεται στην έκτη θέση της κατάταξης, φτάνοντας τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season.
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ωστόσο η Ρέτζιο Εμίλια έκανε επιμέρους σκορ 28-17 στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτασε στη νίκη, έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ευστοχώντας σε 10/30 τρίποντα και μαζεύοντας 15 επιθετικά ριμπάουντ.
Για τους νικητές, ο Τζέιλεν Μπάρφορντ σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε τρία ριμπάουντ, ενώ ο άλλοτε σέντερ του Προμηθέα Πάτρας, Χάιμε Ετσενίκε, πρόσθεσε 12 πόντους και τρία ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 24-26, 42-48, 63-63, 91-80.
Κατάταξη
- Βίρτους Μπολόνια 22-5
- Μπρέσια 20-7
- Αρμάνι Μιλάνο 20-7
- Βενέτσια 19-8
- Ντερτόνα Τορτόνα 16-11
- Ρέτζιο Εμίλια 15-12
- Τριέστε 13-14
- Βαρέζε 12-15
- Τρεντίνο 11-16
- Ούντινε 10-17
- Κρεμόνα 10-17
- Νάπολι 10-17
- Τρεβίζο 9-18
- Καντού 9-19
- Σάσαρι 7-20
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.