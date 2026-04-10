Πρίφτης: Στη Ρέτζιο Εμίλια μέχρι το 2028
Κάνει εξαιρετική δουλειά ο Δημήτρης Πρίφτης στην Ιταλία και η Ρέτζιο Εμίλια τον αντάμειψε.
Ο Έλληνας προπονητής ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Ιταλούς και η συμφωνία είναι μέχρι το 2028. Ο Πρίφτης είναι στο τιμόνι της Ρέτζιο Εμίλια από το 2023.
Aυτή τη στιγμή η Ρέτζιο είναι στην 7η θέση της κατάταξης και στο 10-11, παλεύοντας για να μπει στα playoffs του ιταλικού πρωταθλήματος. Το πρόσημο είναι θετικό, κάτι που φάνηκε και από την ανανέωση.
Η ανακοίνωση
«Προπονητής μας μέχρι το 2028 ο Δημήτρης Πρίφτης
Η Ρέτζιο Εμίλια ανακοινώνει, με τεράστια ικανοποίηση, την επισημότητα της συμφωνίας με τον Έλληνα τεχνικό που θα κάθεται στον πάγκο μέχρι το τέλος της σεζόν 2027/2028″.
