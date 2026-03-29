Η Ούντινε επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 86-83 στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

«Στραβοπάτημα» για την Αρμάνι από την Ουντίνε, καθώς ηττήθηκε εκτός έδρας με 86-83, για την 14η «στροφή» του ιταλικού πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Ποέτα δεν εμφανίστηκε σοβαρό και «πλήρωσε» την κακή του εικόνα κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, που σκρόραρε 43 και δέχτηκε 52 πόντους και γνώρισε την 7η ήττα του στην εγχώριά του διοργάνωση.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν ο Κρίστονς ο οποίος σημείωσε 25 πόντους, ενώ είχε και 3 ριμπάουντ, με 5 ασίστ, ενώ στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μάνιον με 19 πόντους και ο Νίμπο με 16π.

Η Αρμάνι υπέπεσε στην 4η θέση του πρωταθλήματος, με ρεκόρ 16 νίκες και επτά ήττες, ενώ η Ούντινε ανέβηκε στη 10η με 9-13. Πλέον η ομάδα του Μιλάνο στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Παρί (02/04, 21:45).

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 34-40, 56-63, 86-83