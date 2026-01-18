Βίρτους - Τρεβίζο 88-77: Νίκη που την κρατάει στην κορυφή
Περίπατο απέναντι στην Τρεβίζο έκανε η Βίρτους, που επικράτησε με 88-77 στην Μπολόνια, παραμένοντας έτσι στην κορυφή με μία περισσότερη από την Μπρέσια (13-2) που έχει παιχνίδι λιγότερο. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς πήγε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα από νωρίς, προηγήθηκε με 48-29 στο ημίχρονο και οι αντίπαλοί της απάντησαν μόλις έριξε ρυθμούς στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Πρώτος σκόρερ για τη Βίρτους ήταν ο Ντέρικ Άλστον με 3/8 τρίποντα και 18 πόντους, ενώ ακολούθησαν με 17 οι Ματ Μόργκαν και Μουχάμετ Ντιούφ, την ώρα που ο Κάρσεν Έντουαρντς γέμισε τη στατιστική του με 14, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Για την Τρεβίζο κορυφαίος ήταν ο πρώην παίκτης του Προμηθέα, Τζέι Πι Μάκιουρα που σκόραρε 26 πόντους σε 32 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 21-10, 48-29, 72-54, 88-77
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.