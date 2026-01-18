Η Βίρτους επικράτησε με 88-77 της Τρεβίζο στην Μπολόνια και παραμένει στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος.

Περίπατο απέναντι στην Τρεβίζο έκανε η Βίρτους, που επικράτησε με 88-77 στην Μπολόνια, παραμένοντας έτσι στην κορυφή με μία περισσότερη από την Μπρέσια (13-2) που έχει παιχνίδι λιγότερο. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς πήγε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα από νωρίς, προηγήθηκε με 48-29 στο ημίχρονο και οι αντίπαλοί της απάντησαν μόλις έριξε ρυθμούς στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Πρώτος σκόρερ για τη Βίρτους ήταν ο Ντέρικ Άλστον με 3/8 τρίποντα και 18 πόντους, ενώ ακολούθησαν με 17 οι Ματ Μόργκαν και Μουχάμετ Ντιούφ, την ώρα που ο Κάρσεν Έντουαρντς γέμισε τη στατιστική του με 14, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Για την Τρεβίζο κορυφαίος ήταν ο πρώην παίκτης του Προμηθέα, Τζέι Πι Μάκιουρα που σκόραρε 26 πόντους σε 32 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 21-10, 48-29, 72-54, 88-77