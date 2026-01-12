Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε εκτός έδρας της Νάπολι με 77-71, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Ποέτα, έπειτα την απαιτητική «διπλή» εβδομάδα που είχε στην EuroLeague, έχοντας κάνει το 2/2 κόντρα σε Παναθηναϊκό (74-87) και Αναντολού Εφές (87-74), συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων, επικρατώντας αυτή τη φορά της Νάπολι.

Κορυφαίος για τους νικητές, ήταν ο Αρμόνι Μπρουκς, που σημείωσε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπρωταγωνιστής στη νίκη της ομάδας του Μιλάνου, ήταν ο Ζακ Λεντέι,... αγγίζοντας το double - double, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισε ο Σάβιο Φλαγκ, που πέτυχε 21 πόντους, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ναζ Μήτρου Λονγκ, που έβαλε 13 πόντους, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ.

Επόμενη υποχρέωση για την Αρμάνι το ματς κόντρα στον Ερυθρο Αστέρα (15/01, 21:30), για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 38-32, 55-52, 71-77

