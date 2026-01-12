Νάπολι - Αρμάνι 71-77: Δυσκολεύτηκε, αλλά τα κατάφερε!

Νάπολι - Αρμάνι 71-77: Δυσκολεύτηκε, αλλά τα κατάφερε!

Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε εκτός έδρας της Νάπολι με 77-71, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος.

Σε ένα ματς, που το.. πάλεψε η Νάπολι μέχρι το τέλος, η Αρμάνι κατάφερε και επικράτησε με 71-78 , για την 15η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Ποέτα, έπειτα την απαιτητική «διπλή» εβδομάδα που είχε στην EuroLeague, έχοντας κάνει το 2/2 κόντρα σε Παναθηναϊκό (74-87) και Αναντολού Εφές (87-74), συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων, επικρατώντας αυτή τη φορά της Νάπολι.

Κορυφαίος για τους νικητές, ήταν ο Αρμόνι Μπρουκς, που σημείωσε 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπρωταγωνιστής στη νίκη της ομάδας του Μιλάνου, ήταν ο Ζακ Λεντέι,... αγγίζοντας το double - double, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους, ξεχώρισε ο Σάβιο Φλαγκ, που πέτυχε 21 πόντους, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ναζ Μήτρου Λονγκ, που έβαλε 13 πόντους, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ.

 

Επόμενη υποχρέωση για την Αρμάνι το ματς κόντρα στον Ερυθρο Αστέρα (15/01, 21:30), για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 38-32, 55-52, 71-77

Η κατάταξη:

  1. Βίρτους 12-2
  2. Μπρέσια 12-2
  3. Μιλάνο 11-3
  4. Βενέτσια 10-4
  5. Τορτόντα 9-5
  6. Τριέστε 7-7
  7. Ούντινε 6-8
  8. Νάπολι 6-8
  9. Κερμόνα 6-8
  10. Τρέντο 6-8
  11. Βαρέζε 5-9
  12. Σασάρι 5-9
  13. Ρετζιάνα 4-10
  14. Τρεβίζο 3-11
  15. Καντού 3-11
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

