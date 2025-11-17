Η Βίρτους έδειξε την ανωτερότητα της κόντρα στην Τρεβίζο, επικράτησε με 101-79 και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας στην Ιταλία.

Δεν είχε πρόβλημα κόντρα στην αδύναμη Τρεβίζο η Βίρτους. Ο σύλλογος από τη Μπολόνια έδειξε την ποιότητα της και δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 101-79 των γηπεδούχων.

Με αυτόν τον τρόπο επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας με 7 νίκες και 1 ήττα, έχοντας συγκάτοικο τη Μπρέσια. Από την άλλη πλευρά η Τρεβίζο που ψάχνει τα πατήματα της βρίσκεται στον πάτο της κατάταξης και έχει πάρει μόλις μια νίκη σε οκτώ ματς πρωταθλήματος.

Για τη Βίρτους ο Άλστον είχε 24 πόντους, ενώ ο Έντουαρντς είχε 16 πόντους με 8 ασίστ. Για τους ηττημένους ο Ολισεβίτσιους και ο Πίνκινς είχαν από 15 πόντους.

Πλέον το σύνολο του Ιβάνοβιτς στρέφει την προσοχή της στις υποχρεώσεις της στη Euroleague, εκεί όπου υποδέχεται την Μακάμπι στις 21 Νοέμβρη. Στη βαθμολογία της διοργάνωσης βρίσκεται στο 5-6.

Πάντως όπως ανέφερε ο ιταλικός τύπος δεν αποκλείεται να μην διεξαχθεί η αναμέτρηση μεταξύ της Βίρτους με την Μακάμπι. Σύμφωνα με τη «La Repubblica» στη Μπολόνια, η Αστυνομία της πόλης ζήτησε την αναβολή του αγώνα Βίρτους-Μακάμπι λόγω φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων εκείνη την ημέρα.