Η Αρμάνι Μιλάνο γνώρισε την ήττα (86-80) στην έδρα της από την Τράπανι για την 8η αγωνιστική του Ιταλικού πρωταθλήματος.

Παρότι είχε την ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στην Euroleague, η Αρμάνι ηττήθηκε (86-80) στο Μιλάνο από την Τράπανι για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος στην επιστροφή του Έτορε Μεσίνα στην άκρη του πάγκου!

Ο Ιταλός προπονητής λόγω ίωσης δεν κάθονταν στον πάγκο στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό με τον άμεσο συνεργάτη του Ποέτα να έχει τον πρώτο λόγο. Με την επιστροφή του Μεσίνα, η ήττα έκανε την εμφάνιση της ξανά στην ομάδα του Μιλάνου, που χαρακτηρίζεται για μια ακόμη φορά από έλλειψη αγωνιστικής σταθερότητας.

Η Τράπανι με τους Νότα, Άλεν και Έμπουα είχε τον έλεγχο (15-21 στο 10’) από τα πρώτα λεπτά.

Η Αρμάνι που ξεκούρασε ουσιαστικά τον Μπράιαντ Ντάνστον, καθώς έπαιξε μόλις ένα δεκάλεπτο δεν ήταν αποτελεσματική και φάνηκε κουρασμένη. Γι’ αυτό και δεν μπόρεσε να αντιδράσει μένοντας πίσω στο σκορ στο τέλοςε του πρώτου μέρους (38-44 στο 20’).

Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο με τους παίκτες του Γιάσμιν Ρέπεσα να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και να έχουν μια διαφορά (60-65 στο 30’) που συντηρήθηκε, καθώς η Αρμάνι δεν είχε την απαιτούμενη ενέργεια για να κάνει την ανατροπή γνωρίζοντας την ήττα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-21, 38-44, 60-65, 80-86.

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Μεσίνα): Μάνιον 5, Έλις 14, Μπούκερ 13 (5 ριμπ.), Τονούτ 7 (7 ριμπ.), Μπρουκς 18 (3/10 τριπ.), Ρίτσι 13 (1/3 τριπ.), Φλακαντόρι, Γκούντουριτς 6 (1/5 τριπ.), Σιλντς 4, Τοτέ, Ντάνστον.

ΤΡΑΠΑΝΙ (Ρέπεσα): Καπελέτι 2, Έμπουα 10 (2/3 τριπ., 8 ριμπ.), Νότα 26 (2/8 τριπ., 6 ριμπ.), Φορντ 9, Ροσάτο 5 (1/3 τριπ.), Αλιμπέγκοβιτς 10 (2/3 τριπ.), Άλεν 11, Πετρουτσέλι 5, Σανόγκο, Χαρτ 8 (2/3 τριπ.).