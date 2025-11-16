Ένα πολύ άνετο απόγευμα είχε η Μπάγερν Μονάχου, που επικράτησε της Τρίερ με 96-80 για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας.

Οι Βαυαροί δεν είχαν κανένα πρόβλημα, με τον Γκόρντον Χέρμπερτ να μοιράζει το rotation. Ο Τζαστίν Τζέσαπ σκόραρε 14 πόντους και ηγήθηκε της Μπάγερν, με τον Αντρέας Ομπστ να ακολουθεί, έχοντας 13, αλλά και 2/9 τρίποντα.

Διψήφιος και ο Σπένσερ Ντινγουΐντι με 12 πόντους, έχοντας παράλληλα 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ στα 22'35'' που αγωνίστηκε. Στους 12 έκλεισε και η πεντάδα των διψήφιων της Μπάγερν, με τον Αϊζάια Μάικ και τον Γιοχάνες Φόιγκντμαν.

Πρώτος σκόρερ για την Τρίερ ήταν ο Έλι Μπρουκς, ο οποίος πέτυχε 19 πόντους μαζί με 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 37-51, 59-73, 80-96