Ρέτζιο Εμίλια - Αρμάνι 61-93: Περίπατος κόντρα στην ομάδα του Πρίφτη
Στην πέμπτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Ρέτζιο Εμίλια. Έχοντας τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης, το σύνολο του Ετόρε Μεσίνα πανηγύρισε τη νίκη με 93-61.
Πρώτος σκόρερ από τους νικητές αναδείχθηκε ο Άρμονι Μπρουκς με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, στους 13 ακολούθησε ο Νικολό Μανιόν ενώ από 10 είχε ο Τζος Νίμπο με τον Μάρκο Γκούντουριτς.
Από το σύνολο του Δημήτρη Πρίφτη ξεχώρισε ο Χαϊμέ Ετσενίκε με 14 πόντους ενώ με 10 τελείωσε το παιχνίδι ο Μπρισόν Γουίλιαμς.
Πλέον η Αρμάνι Μιλάνο ετοιμάζεται για το παιχνίδι της ένατης αγωνιστικής της Euroleague, την Παρασκευή (7/11, 19:30) με αντίπαλο την Αναντολού Εφές στην Τουρκία.
Τα δεκάλεπτα: 16-27, 28-53, 50-69, 61-93
