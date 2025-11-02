Η Αρμάνι Μιλάνο πήρε μία εύκολη εκτός έδρας νίκη, έχοντας επικρατήσει 93-61 της Ρέτζιο Εμίλια.

Στην πέμπτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Ρέτζιο Εμίλια. Έχοντας τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης, το σύνολο του Ετόρε Μεσίνα πανηγύρισε τη νίκη με 93-61.

Πρώτος σκόρερ από τους νικητές αναδείχθηκε ο Άρμονι Μπρουκς με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ, στους 13 ακολούθησε ο Νικολό Μανιόν ενώ από 10 είχε ο Τζος Νίμπο με τον Μάρκο Γκούντουριτς.

Από το σύνολο του Δημήτρη Πρίφτη ξεχώρισε ο Χαϊμέ Ετσενίκε με 14 πόντους ενώ με 10 τελείωσε το παιχνίδι ο Μπρισόν Γουίλιαμς.

Πλέον η Αρμάνι Μιλάνο ετοιμάζεται για το παιχνίδι της ένατης αγωνιστικής της Euroleague, την Παρασκευή (7/11, 19:30) με αντίπαλο την Αναντολού Εφές στην Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 28-53, 50-69, 61-93