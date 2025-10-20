Η Βίρτους Μπολόνια γνώρισε την ήττα από την Κρεμόνα με 69-86 στο PalaDozza, εκεί όπου οι φιλοξενούμενοι πραγματοποίησαν επιμέρους σκορ 35-1 μέσα σε δέκα αγωνιστικά λεπτά, σπάζοντας το αήττητο της ομάδας του Ντούσκο Ιβάνοβιτς πριν από το ματς με τον Παναθηναϊκό (24/10).

Ο Μπράντον Τέιλορ διαμόρφωσε το 30-21 για τη Βίρτους στο 13:01, ωστόσο η συνέχεια ανήκε στην Κρεμόνα, η οποία έκανε επιμέρους σκορ 35-1, με τον Ουσμανέ Εντιαγέ να σκοράρει για το 31-56 στο 23:34!

Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, ρίχνοντας τη Βίρτους στο 1-1 στην κατάταξη.

Οι Κάρσεν Έντουαρντς, Σαλιού Νιάνγκ, Μπράντον Τέιλορ και Ντέρικ Άλστον σημείωσαν από 8 πόντους έκαστος για τη Βίρτους, η οποία πλέον έχει μπροστά της το ματς με τον Παναθηναϊκό (24/10) για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 30-41, 50-73, 69-86.

Αποτελέσματα-3η αγωνιστική

Βενέτσια-Τριέστε 102-66

Σάσαρι-Αρμάνι Μιλάνο 72-76

Τρέντο-Ντερτόνα Τορτόνα 89-75

Ρέτζιο Εμίλια-Βαρέζε 103-79

Καντού-Τράπανι 63-81

Τρεβίζο-Νάπολι 79-86

Ούντινε-Μπρέσια 72-81

Βίρτους Μπολόνια-Κρεμόνα 69-86

Κατάταξη

Μπρέσια 3-0 Κρεμόνα 2-1 Βίρτους Μπολόνια 2-1 Τρέντο 2-1 Ντερτόνα Τορτόνα 2-1 Βενέτσια 2-1 Ρέτζιο Εμίλια 2-1 Αρμάνι Μιλάνο 2-1 *Τράπανι 3-0 Τριέστε 1-2 Βαρέζε 1-2 Καντού 1-2 Νάπολι 1-2 Σάσαρι 0-3 Ούντινε 0-3 Τρεβίζο 0-3

*Έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 4 βαθμών