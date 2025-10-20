Βίρτους: Δέχτηκε επιμέρους σκορ 35-1 πριν από τον Παναθηναϊκό!
Η Βίρτους Μπολόνια γνώρισε την πρώτη της ήττα στη Serie A, καθώς η Κρεμόνα επικράτησε με 86-69 στο PalaDozza, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου.
Ο Μπράντον Τέιλορ διαμόρφωσε το 30-21 για τη Βίρτους στο 13:01, ωστόσο η συνέχεια ανήκε στην Κρεμόνα, η οποία έκανε επιμέρους σκορ 35-1, με τον Ουσμανέ Εντιαγέ να σκοράρει για το 31-56 στο 23:34!
Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, ρίχνοντας τη Βίρτους στο 1-1 στην κατάταξη.
Οι Κάρσεν Έντουαρντς, Σαλιού Νιάνγκ, Μπράντον Τέιλορ και Ντέρικ Άλστον σημείωσαν από 8 πόντους έκαστος για τη Βίρτους, η οποία πλέον έχει μπροστά της το ματς με τον Παναθηναϊκό (24/10) για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 23-19, 30-41, 50-73, 69-86.
Αποτελέσματα-3η αγωνιστική
- Βενέτσια-Τριέστε 102-66
- Σάσαρι-Αρμάνι Μιλάνο 72-76
- Τρέντο-Ντερτόνα Τορτόνα 89-75
- Ρέτζιο Εμίλια-Βαρέζε 103-79
- Καντού-Τράπανι 63-81
- Τρεβίζο-Νάπολι 79-86
- Ούντινε-Μπρέσια 72-81
- Βίρτους Μπολόνια-Κρεμόνα 69-86
Κατάταξη
- Μπρέσια 3-0
- Κρεμόνα 2-1
- Βίρτους Μπολόνια 2-1
- Τρέντο 2-1
- Ντερτόνα Τορτόνα 2-1
- Βενέτσια 2-1
- Ρέτζιο Εμίλια 2-1
- Αρμάνι Μιλάνο 2-1
- *Τράπανι 3-0
- Τριέστε 1-2
- Βαρέζε 1-2
- Καντού 1-2
- Νάπολι 1-2
- Σάσαρι 0-3
- Ούντινε 0-3
- Τρεβίζο 0-3
*Έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 4 βαθμών
