Ο Ακίλε Πολονάρα πόζαρε αγκαλιά με τη σύζυγό του, συνεχίζοντας τη μάχη του με τη λευχαιμία με δύναμη και αισιοδοξία.

Ο Ιταλός φόργουορντ της Βίρτους, Ακίλε Πολονάρα, διαγνώστηκε πρόσφατα με λευχαιμία, έχοντας ξεπεράσει προηγουμένως τον καρκίνο στους όρχεις. Τώρα, καλείται να νικήσει και πάλι στην πιο μεγάλη μάχη της ζωής του, έχοντας τη στήριξη της Εθνικής ομάδας της πατρίδας του.

Ο Πολονάρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στην πατρίδα του, μετά τον δεύτερο κύκλο θεραπειών στη Βαλένθια. Στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του, Έρικα Μπουφάνο. Οι δυο τους μοιράστηκαν μια τρυφερή στιγμή μέσα από μια φωτογραφία, αγκαλιασμένοι, χαμογελαστοί και με μαγιό, η οποία αποπνέει δύναμη και ελπίδα.



