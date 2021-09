Γκάουντλοκ για τον τραυματισμό του Γιούντο: «Από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να σου συμβούν»! (pic)

Ο βετεράνος σκόρερ και νυν παίκτης της Μπιλμπάο, Άντριου Γκάουντλοκ, σχολίασε μέσω Twitter τον σοβαρό τραυματισμό του Έκπε Γιούντο, αναφέροντας την δική του παρόμοια εμπειρία.

Χθες βράδυ (18/9) ο Έκπε Γιούντο τραυματίστηκε σοβαρά στην αναμέτρηση του ιταλικού Super Cup ανάμεσα στην Βίρτους Μπολόνια και την Ντερτόνα, αφού γλίστρησε σε ανύποπτη φάση σε αυτοκόλλητο του παρκέ. Μια εμπειρία την όποια είχαν βιώσει κι άλλοι αθλητές κατά το παρελθόν στα ευρωπαϊκά γήπεδα κι ένας εξ' αυτών ήταν ο 33χρονος Άντριου Γκάουντλοκ.

Ο άλλοτε παίκτης των Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο και Ούνιξ Καζάν σχολίασε στο Twitter πως «είχα τον ίδιο τραυματισμό, είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να σου συμβούν. Έχει έναν μακρύ δρόμο μπροστά του, του εύχομαι μόνο τα καλύτερα».

Θυμίζουμε πως έπειτα από αυτή την αρνητική εξέλιξη με τον Γιούντο, η Βίρτους βρίσκεται σε αναζήτηση παίκτη κι ήδη κυκλοφορεί το όνομα του πρώην NBAer, Τζόρνταν Μπελ.

Same injury I had, one of the worst things to experience. He’s got a long road ahead, I wish him nothing but the best