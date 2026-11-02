Η στιγμή έντασης ανάμεσα στον Ιτούδη και τον Κολντεμπέλα μετά το πέρας της αναμέτρησης Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το ντέρμπι του Τελ Αβίβ βάφτηκε... κόκκινο, αφού η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε της Μακάμπι με 105-87. Η αγωνιστική «μονομαχία» όμως δεν ήταν το μόνο αξιομνημόνευτο της βραδιάς, αφού μετά το πέρας του ματς, ο Έλληνας τεχνικός... παρεξηγήθηκε με τον αθλητικό διευθυντή της «ομάδας του λαού», Κλαούντιο Κολντεμπέλα, ο οποίος μπήκε στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στα ΜΜΕ για την κατάσταση στην ομάδα του και το μέλλον του Όντεντ Κάτας.

Ο Ιτούδης ενοχλημένος, θεώρησε ότι αγνοήθηκε η παρουσία του στον χώρο και είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι κι εγώ εδώ! Μου είπαν να φύγω. Εγώ σας σέβομαι, αλλά δεν τελείωσα», τόνισε ο Έλληνας κόουτς της Χάποελ φανερά εκνευρισμένος επειδή περίμενε αρκετά λεπτά για να μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου.

Εν συνεχεία, ο Κολντεμπέλα κατεύνασε τα πνεύματα λέγοντας: «Δεν ήξερα πως περιμένατε εδώ. Συνήθως οι φιλοξενούμενοι προπονητές μιλάνε πρώτοι. Αν θέλετε την απολογία μου, την έχετε», με τον Ιτούδη να την αποδέχεται.

Δείτε το βίντεο όπως μεταδόθηκε από την ισραηλινή ιστοσελίδα «one.co.il»: