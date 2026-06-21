Με τον Βασίλιε Μίτσιτς να κάνει... όργια η Χάποελ επικράτησε εκτός έδρας της Μακάμπι με 74-80 και έμεινε «ζωντανή» στο κυνήγι του τίτλου στο Ισραήλ.

Η Χάποελ είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο μετά το 2-0 της Μακάμπι στα δύο πρώτα ματς των τελικών του πρωταθλήματος Ισραήλ. Με νέα ήττα θα έχανε το πρωτάθλημα με «σκούπα» αλλά μπόρεσε να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες για την ολική επιστροφή.

Στο Game 3 της σειράς το οποίο διεξήχθη στην έδρα της Μακάμπι η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με 74-80 και μείωσε την σειρά σε 2-1. Πλέον θα έχει την ευκαιρία για την ισοφάριση στο εντός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί ώστε να τα παίξει στη συνέχεια «όλα για όλα» σε Game 5.

Ο Βάσα Μίτσιτς έκανε... πράγματα και θαύματα καθώς τελείωσε το παιχνίδι με double double έχοντας 29 πόντους και 10 ασίστ, με 3/8 δίποντα, 7/12 τρίποντα και 2/2 βολές σε 3:44 λεπτά συμμετοχής. Διψήφιοι για τους νικητές ήταν επίσης οι Οντιάσε (12π.), Γουέινραϊτ (12π.), Μαντάρ (11π.) και Ζινάτ (10π.)

Στον αντίποδα για λογαριασμό της Μακάμπι πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζίμι Κλαρκ με 22 πόντους και 5/11 τρίποντα, ενώ τον ακολούθησαν οι Λούντμπεργκ (15π.) και Χόαρντ (12π.)

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 36-43, 55-56, 74-80.