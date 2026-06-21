Αναστάτωση στη Χάποελ Τελ Αβίβ εν μέσω των τελικών του ισραηλινού πρωταθλήματος, καθώς ο Νταν Οτούρου τέθηκε εκτός ομάδας μετά την επιστροφή του στο Ισραήλ λόγω βάρους.

Ένα απρόοπτο ζήτημα προέκυψε για τη Χάποελ Τελ Αβίβ λίγο πριν από τη συνέχεια των τελικών του ισραηλινού πρωταθλήματος απέναντι στη Μακάμπι, καθώς ο Νταν Οτούρου δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας.

Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το Ισραήλ μετά τη σειρά των playoffs με τη Ρεάλ Μαδρίτης εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή, πέρασε το τελευταίο διάστημα στις ΗΠΑ, ενώ ήρθε και στην Ελλάδα για διακοπές. Όταν επέστρεψε στο Τελ Αβίβ, ενόψει του τρίτου τελικού, οι άνθρωποι της Χάποελ διαπίστωσαν ότι η αγωνιστική και φυσική του κατάσταση δεν ήταν στο επιθυμητό επίπεδο.

Ως αποτέλεσμα, ο Οτούρου τέθηκε εκτός ομάδας και δεν υπολογίζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Μακάμπι, τη στιγμή που η Χάποελ βρίσκεται πίσω με 2-0 στη σειρά των τελικών και αναζητά αντίδραση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 25χρονος ψηλός έχει ήδη συμφωνήσει για την παραμονή του στη Χάποελ με νέο συμβόλαιο και βελτιωμένους οικονομικούς όρους. Παράλληλα, στο προηγούμενο συμβόλαιό του είχε ενσωματωθεί ειδικός όρος που του επέτρεπε να αποχωρήσει χωρίς συνέπειες σε περίπτωση κλιμάκωσης της πολεμικής σύγκρουσης στο Ισραήλ.