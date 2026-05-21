O διεθνής Ισραηλινός Ραζ Άνταμ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 26 ετών σε τροχαίο δυστύχημα.

Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ, αφού ο Ραζ Άνταμ έφυγε από τη ζωή στα 26 του χρόνια. Ο 26χρονος διεθνής με του Ισραήλ πέθανε μετά από τροχαίο δυστύχημα στη χώρα του.

Είχε πάρει χρυσά μετάλλια στο Εurobasket U20 του 2018 και του 2019. Τελευταία του ομάδα η Γκαλίλ Ελιόν, ενώ στο παρελθόν έπαιξε και στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Φόρεσε και τη φανέλα της εθνικής Ισραήλ στους Άνδρες, καθώς αγωνίστηκε τόσο στα παράθυρα για το Eurobasket του 2025 όσο και στα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027.