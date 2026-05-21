Άνταμ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο διεθνής Ισραηλινός
Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ, αφού ο Ραζ Άνταμ έφυγε από τη ζωή στα 26 του χρόνια. Ο 26χρονος διεθνής με του Ισραήλ πέθανε μετά από τροχαίο δυστύχημα στη χώρα του.
Είχε πάρει χρυσά μετάλλια στο Εurobasket U20 του 2018 και του 2019. Τελευταία του ομάδα η Γκαλίλ Ελιόν, ενώ στο παρελθόν έπαιξε και στη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Φόρεσε και τη φανέλα της εθνικής Ισραήλ στους Άνδρες, καθώς αγωνίστηκε τόσο στα παράθυρα για το Eurobasket του 2025 όσο και στα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027.
ליגת ווינר סל המומה וכואבת את מותו של שחקן הפועל גליל עליון רז אדם.— Winner League (@WinnerLeague) May 20, 2026
אדם גדל במחלקת הנוער של אליצור עירוני נתניה, עלה לבוגרים בגיל צעיר ואף עזר למועדון להעפיל לליגה הלאומית כשחקן מוביל. בקיץ 2020, אחרי שתי זכיות רצופות באליפות אירופה עם נבחרת העתודה, הוא חתם בהפועל ת"א וגם בה הפך… pic.twitter.com/j9UNG95ElY
