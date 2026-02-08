Δεν συμπεριλήφθηκε στη 12αδα της Χάποελ Τελ Αβίβ για τον αγώνα με την Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Βασίλιε Μίτσιτς από τον Δημήτρη Ιτούδη.

Η κρίση στις σχέσεις του Δημήτρη Ιτούδη με τον Βασίλιε Μίτσιτς έχει βαθύνει αρκετά, καθώς ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε για το μεγάλο ντέρμπι της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Χάποελ Ιεουσαλήμ, να τον αφήσει εκτός 12αδας!

Ο Σέρβος γκαρντ όπως έγραψε προ ημερών το Gazzetta είναι κατώτερος των περιστάσεων και ο Έλληνας τεχνικός έχει κάθε λόγο να είναι έντονα προβληματισμένος με την περίπτωση του από τη στιγμή που δεν αποδίδει τα αναμενόμενα, παρότι είναι το μεγάλο μεταγραφικό «όπλο» του καλοκαιριού.

Οι σχέσεις των Ιτούδη-Μίτσιτς δοκιμάζονται τον τελευταίο καιρό και ο Έλληνας προπονητής δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει για πολύ καιρό ακόμη υπομονή μέχρι να βρει τη φόρμα του ο Σέρβος άσος, καθώς πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την Euroleague.

Γι΄ αυτό και δεν αποκελείεται να τεθεί εφόσον δεν αλλάξουν τα πράγματα θέμα με τον παίκτη και τη διοίκηση να κληθεί να πάρει αποφάσεις, αν δεν βελτιώσει την αγωνιστική του εικόνα.

Στο μεταξύ, μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, οι παίκτες της Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζουν την Χάποελ Ιερουσαλήμ στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Ο Δημήτρης Ιτούδης μπορεί να απέκλεισε τον Βασίλιε Μίτσιτς, αλλά θα έχει μετά από καιρό στη διάθεση του τον Ελάιτζα Μπράιαντ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Δημήτρη Ιτούδη.