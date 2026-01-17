Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνέχισε στην πρωτιά του ισραηλινού πρωταθλήματος με την εκτός έδρας επικράτηση επί της Χάποελ Χολόν με 83-88 πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στη EuroLeague.

H Xάποελ Χολόν υποδέχθηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 14η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Οντέτ Κάτας έκανε το «διπλό» επικρατώντας με 83-88 για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 13-1.

Κορυφαίος για τη Μακάμπι ήταν ο Τζίμι Κλαρκ με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ με τους Σόρκιν με 14, Χόαρντ με 13, Λούντμπεργκ με 13 και Λιφ με 10 πόντους να ακολουθούν.

Δεν ήταν εύκολη η νίκη για τους φιλοξενούμενους που ενώ ξεκίνησαν το ματς με διψήφιο προβάδισμα είδαν τη Χάποελ να ανατρέπει την εικόνα περνώντας μπροστά και με 5 πόντους (33-28), ωστόσο είχαν τεράστια υπεροχή στα ριμπάουντ με 47 έναντι 31, όπως και στις ασίστ με 26 έναντι σε 18 και ανέκτησαν το προβάδισμα δίχως να κοιτάξουν πίσω τους.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 38-44, 65-66, 83-88

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα ταξιδέψει στην Αθήνα την Τρίτη (20/01, 19:15) για την 23η αγωνιστική της EuroLeague όπου θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Στη συνέχεια, θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για την 24η αγωνιστική στο Ισραήλ (22/01, 22:05).