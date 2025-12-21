Παρελθόν από την Ελιτζούρ Νετάνια αποτελεί ο Άρης Λυκογιάννης.

Μικρή αποδείχθηκε η θητεία του Άρη Λυκογιάννη στην Ελιτζούρ Νετάνια, με τον έμπειρο προπονητή να αποχωρεί από την ομάδα του Ισραήλ.

Ο Άρης Λυκογιάννης συμφώνησε με την Ελιτζούρ Νετάνια πριν από περίπου 1,5 μήνα, όμως η πορεία της ομάδας δεν ήταν η επιθυμητή, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να λύνουν από κοινού τη συνεργασία τους.

«Ο χρόνος που δουλέψαμε μαζί ήταν σύντομος, αλλά σημαντικός για μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του συλλόγου, που μου φέρθηκαν με μεγάλο σεβασμό καθ’ όλη τη διάρκεια, και να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δόθηκε.

Τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που όλοι ελπίζαμε και, με κοινή συμφωνία, αποφασίσαμε να τερματίσουμε τη συνεργασία μας σε αυτό το σημείο. Εύχομαι στον σύλλογο κάθε επιτυχία στο μέλλον και ίσως οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν στο μέλλον», είπε ο Άρης Λυκογιάννης.