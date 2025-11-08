Μακάμπι Νετάνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-94: Συνεχίζει αήττητη χωρίς να κουραστεί

Ευτυχία Οικονομίδου
Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνεχίζει αήττητη στο Ισραήλ επικρατώντας με 88-94 της Μακάμπι Νετάνια εκτός έδρας.

Η Μακάμπι Νετάνια υποδέχθηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος του Ισραήλ. Η ομάδα του Οντέτ Κάτας μπορεί να πιέστηκε λίγο στο πρώτο ημίχρονο, όμως μετά την ανάπαυλα φόρτσαρε και δεν κοίταξε ξανά πίσω της για να επικρατήσει με 88-94.

Υπενθυμίζουμε ότι οι γηπεδούχοι είχαν ανακοινώσει πως νέος πεοπονητής της ομάδας θα είναι ο Άρης Λυκογιάννης, ωστόσο ο Έλληνας προπονητής δεν έχει προλάβει να αναλάβει τον νέο του ρόλο.

Στην κορυφή της βαθμολογίας με 5 νίκες και καμία ήττα παραμένει η Μακάμπι Τελ Αβίβ που είχε τον Μάρσιο Σάντος σε εξαιρετική βραδιά με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο και τον Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ να ακολουθεί με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η Μακάμπι Νετάνια στον αντίποδα, έπεσε στο 1-4 της κατάταξης με κορυφαίο τον Ότις Φρέιζιερ με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 46-48, 61-72, 88-94

 

Elizur NetanyaMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTTOSTLBLKPF+/-VPSPIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREB
0Semaj Christon *21:0131/520%0/40%1/1100%0/00%04443000-41.074
2Shaq Buchanan *29:51175/1050%5/771.4%0/30%7/1070%12373104-61.3319
3Kahliel Spear *21:52145/955.6%5/955.6%0/00%4/580%30312004-110.9011
4Dori Sahar *13:5300/10%0/10%0/00%0/20%01121001-40.63-1
5Aviv Henkin00:2700/00%0/00%0/00%0/00%0000000010.000
7Efi Tyomkin23:3494/850%3/475%1/425%0/10%01102002-50.592
8Ariel Sela20:0331/333.3%0/20%1/1100%0/00%4151210251.004
9Ido Shabat00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000.000
13Boris Boguslavsky00:1900/00%0/00%0/00%0/00%0000000010.000
23Otis Frazier III *27:392610/1471.4%6/875%4/666.7%2/2100%15632004-122.1028
32Nico Carvacho20:1120/40%0/30%0/10%2/2100%26822114-31.007
80Or Cornelius21:10145/1145.5%3/560%2/633.3%2/2100%2130110480.868
Team/Coaches3255
TOTAL8831/6547.7%22/4351.2%9/2240.9%17/2470.8%162339201841250.8687

Maccabi Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Jimmy Clark III20:5183/837.5%1/333.3%2/540%0/00%10163100115
3Marcio Santos *27:04185/862.5%3/475%2/450%6/875%549110001927
4Gur Lavy19:16145/771.4%4/580%1/250%3/3100%213110001218
7Oren Sahar00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
9Roman Sorkin *06:5842/450%2/450%0/00%0/00%20210001-31
10Oshae Brissett *24:4293/933.3%1/520%2/450%1/1100%21301100158
11Will Rayman08:5421/333.3%1/1100%0/20%0/00%12300000-141
12John DiBartolomeo20:3020/50%0/00%0/50%2/2100%10131100-44
14Clifford Omoruyi09:1442/633.3%2/633.3%0/00%0/00%31401110-55
21Jeff Dowtin Jr. *30:33197/1163.6%6/6100%1/520%4/580%033622201430
22TJ Leaf15:1162/540%2/450%0/10%2/2100%12300000-112
45Tamir Blatt *16:4783/742.9%1/1100%2/633.3%0/00%01140000-49
Team/Coaches2131
TOTAL2009433/7345.2%23/3959%10/3429.4%18/2185.7%201636228931112
     

