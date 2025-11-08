Μακάμπι Νετάνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-94: Συνεχίζει αήττητη χωρίς να κουραστεί
Η Μακάμπι Νετάνια υποδέχθηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος του Ισραήλ. Η ομάδα του Οντέτ Κάτας μπορεί να πιέστηκε λίγο στο πρώτο ημίχρονο, όμως μετά την ανάπαυλα φόρτσαρε και δεν κοίταξε ξανά πίσω της για να επικρατήσει με 88-94.
Υπενθυμίζουμε ότι οι γηπεδούχοι είχαν ανακοινώσει πως νέος πεοπονητής της ομάδας θα είναι ο Άρης Λυκογιάννης, ωστόσο ο Έλληνας προπονητής δεν έχει προλάβει να αναλάβει τον νέο του ρόλο.
Στην κορυφή της βαθμολογίας με 5 νίκες και καμία ήττα παραμένει η Μακάμπι Τελ Αβίβ που είχε τον Μάρσιο Σάντος σε εξαιρετική βραδιά με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο και τον Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ να ακολουθεί με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η Μακάμπι Νετάνια στον αντίποδα, έπεσε στο 1-4 της κατάταξης με κορυφαίο τον Ότις Φρέιζιερ με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 24-24, 46-48, 61-72, 88-94
|Elizur Netanya
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK
|PF
|+/-
|VPS
|PIR
|#
|Players
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|0
|Semaj Christon *
|21:01
|3
|1/5
|20%
|0/4
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|4
|3
|0
|0
|0
|-4
|1.07
|4
|2
|Shaq Buchanan *
|29:51
|17
|5/10
|50%
|5/7
|71.4%
|0/3
|0%
|7/10
|70%
|1
|2
|3
|7
|3
|1
|0
|4
|-6
|1.33
|19
|3
|Kahliel Spear *
|21:52
|14
|5/9
|55.6%
|5/9
|55.6%
|0/0
|0%
|4/5
|80%
|3
|0
|3
|1
|2
|0
|0
|4
|-11
|0.90
|11
|4
|Dori Sahar *
|13:53
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|1
|-4
|0.63
|-1
|5
|Aviv Henkin
|00:27
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0.00
|0
|7
|Efi Tyomkin
|23:34
|9
|4/8
|50%
|3/4
|75%
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|2
|-5
|0.59
|2
|8
|Ariel Sela
|20:03
|3
|1/3
|33.3%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|4
|1
|5
|1
|2
|1
|0
|2
|5
|1.00
|4
|9
|Ido Shabat
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0.00
|0
|13
|Boris Boguslavsky
|00:19
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0.00
|0
|23
|Otis Frazier III *
|27:39
|26
|10/14
|71.4%
|6/8
|75%
|4/6
|66.7%
|2/2
|100%
|1
|5
|6
|3
|2
|0
|0
|4
|-12
|2.10
|28
|32
|Nico Carvacho
|20:11
|2
|0/4
|0%
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|2
|6
|8
|2
|2
|1
|1
|4
|-3
|1.00
|7
|80
|Or Cornelius
|21:10
|14
|5/11
|45.5%
|3/5
|60%
|2/6
|33.3%
|2/2
|100%
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|0
|4
|8
|0.86
|8
|Team/Coaches
|3
|2
|5
|5
|TOTAL
|88
|31/65
|47.7%
|22/43
|51.2%
|9/22
|40.9%
|17/24
|70.8%
|16
|23
|39
|20
|18
|4
|1
|25
|0.86
|87
|Maccabi Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Jimmy Clark III
|20:51
|8
|3/8
|37.5%
|1/3
|33.3%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|6
|3
|1
|0
|0
|11
|5
|3
|Marcio Santos *
|27:04
|18
|5/8
|62.5%
|3/4
|75%
|2/4
|50%
|6/8
|75%
|5
|4
|9
|1
|1
|0
|0
|0
|19
|27
|4
|Gur Lavy
|19:16
|14
|5/7
|71.4%
|4/5
|80%
|1/2
|50%
|3/3
|100%
|2
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|12
|18
|7
|Oren Sahar
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Roman Sorkin *
|06:58
|4
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|-3
|1
|10
|Oshae Brissett *
|24:42
|9
|3/9
|33.3%
|1/5
|20%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|15
|8
|11
|Will Rayman
|08:54
|2
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|-14
|1
|12
|John DiBartolomeo
|20:30
|2
|0/5
|0%
|0/0
|0%
|0/5
|0%
|2/2
|100%
|1
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|-4
|4
|14
|Clifford Omoruyi
|09:14
|4
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|0
|1
|1
|1
|0
|-5
|5
|21
|Jeff Dowtin Jr. *
|30:33
|19
|7/11
|63.6%
|6/6
|100%
|1/5
|20%
|4/5
|80%
|0
|3
|3
|6
|2
|2
|2
|0
|14
|30
|22
|TJ Leaf
|15:11
|6
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|-11
|2
|45
|Tamir Blatt *
|16:47
|8
|3/7
|42.9%
|1/1
|100%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|4
|0
|0
|0
|0
|-4
|9
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|1
|TOTAL
|200
|94
|33/73
|45.2%
|23/39
|59%
|10/34
|29.4%
|18/21
|85.7%
|20
|16
|36
|22
|8
|9
|3
|1
|112
