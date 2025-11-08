Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνεχίζει αήττητη στο Ισραήλ επικρατώντας με 88-94 της Μακάμπι Νετάνια εκτός έδρας.

Η Μακάμπι Νετάνια υποδέχθηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος του Ισραήλ. Η ομάδα του Οντέτ Κάτας μπορεί να πιέστηκε λίγο στο πρώτο ημίχρονο, όμως μετά την ανάπαυλα φόρτσαρε και δεν κοίταξε ξανά πίσω της για να επικρατήσει με 88-94.

Υπενθυμίζουμε ότι οι γηπεδούχοι είχαν ανακοινώσει πως νέος πεοπονητής της ομάδας θα είναι ο Άρης Λυκογιάννης, ωστόσο ο Έλληνας προπονητής δεν έχει προλάβει να αναλάβει τον νέο του ρόλο.

Στην κορυφή της βαθμολογίας με 5 νίκες και καμία ήττα παραμένει η Μακάμπι Τελ Αβίβ που είχε τον Μάρσιο Σάντος σε εξαιρετική βραδιά με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο και τον Τζεφ Ντάουτιν Τζούνιορ να ακολουθεί με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα. Η Μακάμπι Νετάνια στον αντίποδα, έπεσε στο 1-4 της κατάταξης με κορυφαίο τον Ότις Φρέιζιερ με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 46-48, 61-72, 88-94

Elizur Netanya MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST TO STL BLK PF +/- VPS PIR # Players M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 Semaj Christon * 21:01 3 1/5 20% 0/4 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 4 4 4 3 0 0 0 -4 1.07 4 2 Shaq Buchanan * 29:51 17 5/10 50% 5/7 71.4% 0/3 0% 7/10 70% 1 2 3 7 3 1 0 4 -6 1.33 19 3 Kahliel Spear * 21:52 14 5/9 55.6% 5/9 55.6% 0/0 0% 4/5 80% 3 0 3 1 2 0 0 4 -11 0.90 11 4 Dori Sahar * 13:53 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 1 1 2 1 0 0 1 -4 0.63 -1 5 Aviv Henkin 00:27 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0 7 Efi Tyomkin 23:34 9 4/8 50% 3/4 75% 1/4 25% 0/1 0% 0 1 1 0 2 0 0 2 -5 0.59 2 8 Ariel Sela 20:03 3 1/3 33.3% 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 4 1 5 1 2 1 0 2 5 1.00 4 9 Ido Shabat 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 13 Boris Boguslavsky 00:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0 23 Otis Frazier III * 27:39 26 10/14 71.4% 6/8 75% 4/6 66.7% 2/2 100% 1 5 6 3 2 0 0 4 -12 2.10 28 32 Nico Carvacho 20:11 2 0/4 0% 0/3 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 6 8 2 2 1 1 4 -3 1.00 7 80 Or Cornelius 21:10 14 5/11 45.5% 3/5 60% 2/6 33.3% 2/2 100% 2 1 3 0 1 1 0 4 8 0.86 8 Team/Coaches 3 2 5 5 TOTAL 88 31/65 47.7% 22/43 51.2% 9/22 40.9% 17/24 70.8% 16 23 39 20 18 4 1 25 0.86 87