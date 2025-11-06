Ο Άρης Λυκογιάννης βρήκε τον νέο σταθμό της καριέρας του στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην άκρη του πάγκου της Μακάμπι Νετάνια.

Η Μακάμπι Νετάνια ανακοίνωσε πως χρέη προπονητή της ομάδας αναλαμβάνει ο Άρης Λυκογιάννης.

Elitzur Netanya has named a new head coach, Aris Lykogiannis from Greece. Idan Avshalom will continue with the club as the general manager. pic.twitter.com/6dKXHOl1ve — Sports Rabbi (@thesportsrabbi) November 6, 2025

Ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2025 είχε αποτελέσει προπονητή του Πανιωνίου βοηθώντας τον και στην άνοδο στην πρώτη κατηγορία, ενώ μετά συνέχισε την καριέρα του στην Πολωνική Σλασκ Βρόσλαβ.

Πλέον, ο κόουτς Λυκογιάννης θα μετακομίσει στη Νετάνια του Ισραήλ για να προπονήσει τη νέα του ομάδα που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία και μέχρι στιγμής βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας με απολογισμό 1 νίκη και 3 ηττες.