Ο Τζάρεντ Χάρπερ πέτυχε 33 πόντους και έτσι η Χάποελ Ιερουσαλήμ επικράτησε 89-84 στον τελικό του Winners Cup, της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Winners Cup, επικρατώντας με 89-84 της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Μπλέικνι, Μπράιαντ και Μίτσιτς οδήγησαν την επίθεση της Χάποελ Τελ Αβίβ με 19, 18 και 14 αντίστοιχα, αλλά δεν ήταν αρκετοί απέναντι στον τρομερό Τζάρεντ Χάρπερ των 33 πόντων.

Ο γκαρντ της Χάποελ Ιερουσαλήμ με 9/15 εντός παιδιάς ήταν καθοριστικός στη νίκη, που σήμανε τον έβδομο τίτλο στο Winners Cup της ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 29-24, 52-50, 76-64, 89-84