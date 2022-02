Η Μaκάμπι δικαιολόγησε το «γλέντι» των παικτών μετά τον αποκλεισμό (vid)

Η Μακάμπι εξέδωσε ανακοίνωση για το video που ανέβηκε στα social media λίγες ώρες μετά από τον αποκλεισμό από τη Χάποελ και δείχνει τους Νάναλι, Ρέινολντς και Ουίλιαμς να διασκεδάζουν, δικαιολογώντας τους τρεις παίκτες της.

Η Χάποελ απέκλεισε τη Μακάμπι στο ισραηλίτικο κύπελλο, με αποτέλεσμα την αποχώρηση του Γιάννη Σφαιρόπουλου από την άκρη του πάγκου της «ομάδας του λαού».

Μετά από τον αποκλεισμό, κυκλοφόρησε video στα social media που δείχνει τους Τζέιμς Νάναλι, Τζέιλεν Ρέινολντς και Ντέρικ Γουίλιαμς (ήταν εκτός αποστολής) να γλεντούν, να χορεύουν και να γελούν, κάνοντας έξω φρενών τους ανθρώπους της Μακάμπι.

Σήμερα οι Ισραηλινοί εξέδωσαν ανακοίνωση με σκοπό να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, δικαιολογώντας το περιστατικό.

«Η Μακαμπι εξέτασε προσεκτικά την υπόθεση που αφορά την καταγραφή τριών παικτών της ομάδας, των Τζέιλεν Ρέινολντς, Τζέιμς Νάναλι και Ντέρικ Ουίλιαμς να διασκεδάζουν έπειτα από τον αγώνα με τη Χάποελ στα ημιτελικά του State Cup.

Τα ευρήματα της έρευνας προέκυψαν εξετάζοντας τις μαρτυρίες από τους παίκτες, το προσωπικό του εστιατορίου και τους ανθρώπους που ανέβασαν το video στα social media.

Οι τρεις παίκτες έφυγαν από το γήπεδο αμέσως μετά το ματς και δείπνησαν σε ιταλικό εστιατόριο, όπου συνηθίζουν να πηγαίνουν για φαγητό αφού είναι κοντά στον τόπο διαμονής τους. Το εστιατόριο ήταν σχεδόν άδειο, την ώρα που οι σερβιτόροι ανέβασαν την ένταση της μουσικής και σε αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα εμφανίζονται οι παίκτες μας, την ώρα που αποχωρούσαν.

Ένας από τους υπαλλήλους που κατέγραψε το σκηνικό, τάγκαρε τους παίκτες στο Instagram και ανέβασε το video που έγινε story. Συνοψίζοντας:

- Οι παίκτες της Μακάμπι δεν βγήκαν να διασκεδάσουν. Πήγαν για φαγητό μετά το ματς, κοντά στον τόπο διαμονής τους.

- Δεν ανέβασαν κανένα βίντεο. Δεν έβαλαν καμία λεζάντα "ΔΕΝ ΜΑΣ ΝΟΙΑΖΕΙ".

- Το video ανέβηκε χωρίς την έγκρισή τους και φυσικά, χωρίς να το γνωρίζουν».

Το επίμαχο video



Not a good look from Maccabi Tel Aviv players celebrating after having lost the State Cup Derby. Via Instagram pic.twitter.com/BRISLIucoe