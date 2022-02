Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε με 77-88 της Γκαλίλ Ελιόν στο πλαίσιο των προημιτελικών του Κυπέλλου Ισραήλ.

Η Μακάμπι παρατάχθηκε απέναντι στην Γκαλίλ Ελιόν έχοντας πίσω της μία ήττα από την Μπάγερν για λογαριασμό της Euroleague, αλλά και την παράταση στο προηγούμενο παιχνίδι με τον αποψινό της αντίπαλο, το οποίο εν τέλει έληξε υπέρ της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Η αναμέτρηση κύλησε λίγο πολύ στο ίδιο μοτίβο με τους γηπεδούχους να βάζουν δύσκολα στην «ομάδα του λαού» πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 54-43. Επιστρέφοντας για το δεύτερο μισό, όμως, οι φιλοξενούμενοι πάτησαν το γκάζι και ανέτρεψαν την εικόνα παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά με σκορ 77-88.

Για τους νικητές, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ουίλμπεκιν που μέτρησε 16 πόντους, με τους Έβανς (13π.), Ζιβ (10π.) και Ουίλιαμς (10π.) να ακολουθούν.

Τα δεκάλεπτα: 27-29, 54-43, 61-69, 77-88

