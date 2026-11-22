Τενερίφη - Μπαρτσελόνα 94-82: Μεγάλη νίκη με τρομερό Γκάι
Την έκτη της διαδοχική νίκη σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε η Τενερίφη. Υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα για την 9η αγωνιστική της Liga ACB και με τον Κάιλ Γκάι σε... μεγάλα κέφια, πήρε τη νίκη με 94-82.
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, έχοντας 26 πόντους (1/1 βολές, 8/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 λάθη σε 28 λεπτά. Πολύ καλό ματς και από τον Βίνσεντ Χάντερ, ο οποίος είχε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη.
Για την Μπαρτσελόνα ξεχώρισε ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος είχε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ και 1 λάθος σε 19 λεπτά.
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Τα δεκάλεπτα: 22-21, 40-47, 68-67, 94-82
|LA LAGUNA TENERIFE - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|VAL
|2
|K. Guy
|28:14
|26
|8/8 (100%)
|3/7 (43%)
|1/1 (100%)
|5
|1
|6
|6
|4
|0
|0/0
|3/3
|+5
|30
|3
|J. Fernández
|27:58
|9
|3/4 (75%)
|1/4 (25%)
|0/0 (0%)
|1
|0
|1
|8
|3
|2
|0/1
|2/4
|+14
|14
|4
|W. Van Beck
|26:27
|16
|4/4 (100%)
|2/6 (33%)
|2/2 (100%)
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0/0
|1/2
|+7
|13
|11
|R. Rodríguez
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|16
|E. Prekevicius
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|19
|G. Shermadini
|13:16
|2
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|5
|0
|5
|0
|0
|0
|0/0
|4/1
|+6
|4
|21
|T. Abromaitis
|15:58
|8
|1/1 (100%)
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|0/0
|1/1
|-4
|11
|24
|M. Sangare
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|32
|V. Hunter
|23:14
|20
|8/11 (73%)
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|8
|1
|9
|2
|3
|1
|0/2
|3/3
|+6
|23
|33
|H. Alderete
|20:09
|2
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|0/0
|2/1
|+7
|3
|42
|A. Doornekamp
|27:32
|8
|1/1 (100%)
|2/6 (33%)
|0/0 (0%)
|3
|0
|3
|0
|1
|0
|0/0
|1/0
|+16
|5
|47
|A. Kurucs
|17:12
|3
|0/0 (0%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|1
|0
|1
|0
|2
|0
|0/0
|1/0
|+3
|0
|-
|Team
|-
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|1
|3
|0
|2
|0
|0/0
|1/0
|-
|0
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|94
|26/31 (84%)
|12/30 (40%)
|6/6 (100%)
|28
|7
|35
|17
|16
|3
|0/3
|19/15
|-
|103
|BARÇA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|VAL
|3
|S. Umude
|15:04
|3
|0/0 (0%)
|1/4 (25%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0/0
|1/0
|-8
|-1
|5
|J. Robinson
|24:06
|4
|1/4 (25%)
|0/7 (0%)
|2/3 (67%)
|0
|0
|0
|3
|4
|3
|0/0
|2/4
|-27
|-3
|8
|D. Brizuela
|24:36
|9
|2/4 (50%)
|1/4 (25%)
|2/2 (100%)
|2
|1
|3
|5
|2
|1
|0/0
|3/1
|0
|9
|10
|A. Ubal
|18:50
|15
|3/5 (60%)
|2/3 (67%)
|3/4 (75%)
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0/0
|1/2
|-14
|16
|13
|O. Nkamhoua
|11:03
|4
|2/2 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0/0
|1/0
|-5
|5
|17
|J. Núñez
|21:31
|9
|3/7 (43%)
|1/6 (17%)
|0/0 (0%)
|4
|2
|6
|4
|0
|1
|0/0
|2/3
|+12
|12
|22
|O. Balcerowski
|19:21
|16
|5/6 (83%)
|0/0 (0%)
|6/6 (100%)
|1
|2
|3
|0
|1
|1
|3/0
|1/4
|+2
|24
|24
|J. Minaya
|27:02
|5
|1/2 (50%)
|1/6 (17%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0/0
|4/0
|-5
|-3
|41
|A. Kone
|08:24
|10
|4/4 (100%)
|0/0 (0%)
|2/3 (67%)
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0/0
|0/2
|-6
|15
|44
|J. Parra
|30:03
|7
|0/2 (0%)
|2/6 (33%)
|1/1 (100%)
|6
|1
|7
|0
|0
|0
|0/0
|0/2
|-9
|10
|-
|Team
|-
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0/0
|0/0
|-
|3
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|82
|21/36 (58%)
|8/36 (22%)
|16/19 (84%)
|16
|14
|30
|15
|8
|8
|3/0
|15/18
|-
|87
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