Με τον Κάιλ Γκάι σε τρομερά κέφια, η Τενερίφη πήρε μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 94-82.

Την έκτη της διαδοχική νίκη σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε η Τενερίφη. Υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα για την 9η αγωνιστική της Liga ACB και με τον Κάιλ Γκάι σε... μεγάλα κέφια, πήρε τη νίκη με 94-82.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, έχοντας 26 πόντους (1/1 βολές, 8/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 λάθη σε 28 λεπτά. Πολύ καλό ματς και από τον Βίνσεντ Χάντερ, ο οποίος είχε 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη.

Για την Μπαρτσελόνα ξεχώρισε ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος είχε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ και 1 λάθος σε 19 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 40-47, 68-67, 94-82

LA LAGUNA TENERIFE - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST TO STL BLK (F/A) PF (C/D) +/- VAL 2 K. Guy 28:14 26 8/8 (100%) 3/7 (43%) 1/1 (100%) 5 1 6 6 4 0 0/0 3/3 +5 30 3 J. Fernández 27:58 9 3/4 (75%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 1 0 1 8 3 2 0/1 2/4 +14 14 4 W. Van Beck 26:27 16 4/4 (100%) 2/6 (33%) 2/2 (100%) 0 1 1 0 1 0 0/0 1/2 +7 13 11 R. Rodríguez 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 16 E. Prekevicius 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 19 G. Shermadini 13:16 2 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 5 0 5 0 0 0 0/0 4/1 +6 4 21 T. Abromaitis 15:58 8 1/1 (100%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 2 0 2 1 0 0 0/0 1/1 -4 11 24 M. Sangare 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 32 V. Hunter 23:14 20 8/11 (73%) 1/2 (50%) 1/1 (100%) 8 1 9 2 3 1 0/2 3/3 +6 23 33 H. Alderete 20:09 2 1/2 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 3 4 0 0 0 0/0 2/1 +7 3 42 A. Doornekamp 27:32 8 1/1 (100%) 2/6 (33%) 0/0 (0%) 3 0 3 0 1 0 0/0 1/0 +16 5 47 A. Kurucs 17:12 3 0/0 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1 0 1 0 2 0 0/0 1/0 +3 0 - Team - 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2 1 3 0 2 0 0/0 1/0 - 0 - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 94 26/31 (84%) 12/30 (40%) 6/6 (100%) 28 7 35 17 16 3 0/3 19/15 - 103