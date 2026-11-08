Κορούνια - Ανδόρα 103-100: Τρελό φινάλε στην Ισπανία με buzzer beater τρίποντο νίκης!
Άκρως συναρπαστική ήταν η αναμέτρηση στο «Coliseum de La Coruña» μέχρι τη νίκη της γηπεδούχου Κορούνια επί της Ανδόρα με 103-100.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Βραζιλιάνος Κάιο Πατσέκο (10π., 3ασ.), ο οποίος κατάφερε να «αρπάξει» το ριμπάουντ από το άστοχο σουτ του συμπαίκτη του, Πολ Γιόργκενσεν (16π.) και να βρει ένα πολύ δύσκολο σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα με την εκπνοή του αγώνα!
Με αυτό το σουτ χάρισε και τη νίκη στην ομάδα του η οποία ήταν η 3η σε επτά ματς της ACB (3-4) αφήνοντας την Ανδόρα στο 1-6 ρεκόρ και στην τελευταία θέση της κατάταξης.
Δείτε τι έγινε στην τελευταία φάση του αγώνα
LO QUE ACABA DE METER CAIO PACHECOOOO ACABA DE ENCHUFAR LA CANASTA DE LA VICTORIA SOBRE LA BOCINA QUÉ TREMEEEEEEEEEEEEENDA LOCURA PARA GANAR 📺 @DAZN_ES | #LigaEndesa | @basquetcoruna https://t.co/X0kSdF8CEs— Liga Endesa (@ACBCOM) November 8, 2026
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