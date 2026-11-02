Ο Πέδρο Μαρτίνεθ εκθείασε τον Έντι Ταβάρες μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπούργκος, σε ένα ματς που ο θηριώδης σέντερ της Βασίλισσας ανέβηκε στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους μπλοκέρ στο πρωτάθλημα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι τρένο χωρίς... σταματημό! Η «Βασίλισσα» υπέταξε και την Μπούργκος με 90-79 στο πλαίσιο του ισπανικού πρωταθλήματος, σε έναν αγώνα που ο Έντι Ταβάρες πέτυχε ένα σπουδαίο «milestone», αφού ανέβηκε στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους μπλοκέρ στο πρωτάθλημα.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο κόουτς των Λος Μπλάνκος, Πέδρο Μαρτίνεθ, έβγαλε το... καπέλο στον σέντερ της ομάδας του, ο οποίος δεσπόζει εδώ και χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μαρτίνεθ:

«Είναι ένας σπουδαίος παίκτης λόγω των σωματικών του χαρακτηριστικών, του τρόπου με τον οποίο επηρεάζει το παιχνίδι των αντιπάλων, των προσφορών του στην ομάδα του, αλλά πάνω απ' όλα επειδή έχει ισχυρή εργασιακή ηθική. Χαίρομαι γι' αυτόν, όπως όλοι οι άλλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει τον Έντι και να μην είναι χαρούμενος με τις ατομικές του επιτυχίες», ανέφερε επί του θέματος, για να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο.

Το αν πιστεύω ότι είναι σωστό να γιορτάσουμε μια ατομική επιτυχία στη μέση ενός αγώνα είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Έχω τη δική μου άποψη για αυτό. Τώρα είναι η ώρα να τον συγχαρούμε και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι γι' αυτόν, επειδή είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Προφανώς, είναι ένα πολύ δύσκολο επίτευγμα να το πετύχει κανείς και σίγουρα πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει, επειδή, με μια μακρά καριέρα μπροστά του, θα θέσει τον πήχη αρκετά ψηλά».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του κόντρα στη Μπούργος και στη νίκη με 90-79. «Είναι ένας αγώνας που δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς να λάβουμε υπόψη το πρόσφατο πρόγραμμά μας. Τόσα πολλά παιχνίδια στη σειρά, πολύ λίγος χρόνος για προετοιμασία και ανάκαμψη. Έχουμε επίσης αρκετά σωματικά προβλήματα με αρκετούς παίκτες, και όλα αυτά δυσκολεύουν πολύ την σωστή ψυχολογική προετοιμασία τους για κάθε αγώνα. Νομίζω ότι το πιο θετικό είναι ότι κερδίσαμε τον αγώνα χωρίς πολλά προβλήματα, και παρόλο που δεν παίξαμε λαμπρά, είναι δύσκολο να είσαι πάντα στην καλύτερη δυνατή φόρμα όταν παίζεις τόσα πολλά παιχνίδια σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».