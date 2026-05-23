Ο Γκιόργκι Σερμαντίνι τέθηκε νοκ άουτ για ένα διάστημα από τις υποχρεώσεις της Τενερίφης, λόγω καρδιακής αρρυθμίας.

Ξαφνικό πρόβλημα προέκυψε με τον Γκιόργκι Σερμαντίνι στην Τενερίφη, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για κάποιες εβδομάδες. Όπως αναφέρουν επίσημα οι άνθρωποι της ομάδας των Καναρίων Νήσων ο έμπειρος σέντερ θα παραμείνει εκτός δράσης για ένα διάστημα λόγω καρδιακής αρρυθμίας, η οποία, σύμφωνα με τον σύλλογο, έχει ήδη τεθεί υπό έλεγχο.

Ο Γκιόργκι Σερμαντίνι υπέστη καρδιακή αρρυθμία την περασμένη Τετάρτη (20/5) και θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες προληπτικά.

«Ο Γκιόργκι Σερμαντίνι υπέστη καρδιακή αρρυθμία το βράδυ της Τετάρτης, η οποία δεν απαιτούσε εισαγωγή στο νοσοκομείο και βρίσκεται ήδη υπό ιατρική παρακολούθηση» ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της Τενερίφης το Σάββατο (23/5).

Η ομάδα του Τσους Βιντορέτα η οποία παλεύει για την είσοδό της στα playoffs της Endesa League στα δύο τελευταία παιχνίδια, εξήγησε ότι ο έμπειρος σέντερ θα πρέπει να σταματήσει να αγωνίζεται.

«Μόλις αξιολογηθεί από ειδικούς, σε συντονισμό με τις ιατρικές υπηρεσίες του συλλόγου, ο παίκτης θα πρέπει να παραμείνει μακριά από τους αγώνες για μερικές εβδομάδες προληπτικά, με την επιφύλαξη της σχετικής θεραπείας και παρακολούθησης, εν αναμονή περαιτέρω εξελίξεων», συμπλήρωσε η ιατρική έκθεση της Τενερίφης.