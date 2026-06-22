Η Τενερίφη ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον Γιάκα Λάκοβιτς που ανέλαβε τα «ηνία» της ομάδας μετά την αποχώρηση του Τσους Βιντορέτα.

Η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Γιάκα Λάκοβιτς σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην Τενερίφη! Η ομάδα των Καναρίων Νήσων, μετά την αποχώρηση του Τσους Βιντορέτα έδωσε τα «κλειδιά» στον ταλαντούχο Σλοβένο τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για δύο σεζόν, με δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Γιάκα Λάκοβιτς γνωρίζει πολύ καλά το ισπανικό πρωτάθλημα ACB, στο οποίο οδήγησε ομάδες σε συνολικά 133 παιχνίδια ως προπονητής. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στις νεότερες κατηγορίες της Μπαρτσελόνα ως βοηθός προπονητή, ενώ στην Ισπανία οδήγησε ακόμα τις Μπιλμπάο, Μπανταλόνα και Γκραν Κανάρια, με την οποία χώρισαν τους δρόμους τους την περασμένη σεζόν.

Ο Σλοβένος διετέλεσε ακόμη προπονητής της γερμανικής Ουλμ, ενώ εργάστηκε και στην Εθνική ομάδα της Σλοβενίας, αλλά στην προπονητική του καριέρα σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην Γκραν Κανάρια, της οποίας ηγήθηκε από το 2022.

Με αυτήν την ομάδα, κέρδισε το Eurocup, έπαιξε σε έναν ακόμη τελικό της ίδιας διοργάνωσης, ενώ έπαιξε στα playoffs της Liga Endesa (ACB) τρεις συνεχόμενες φορές και συμμετείχε στους τελικούς του Copa del Rey τρεις φορές.

«Η άφιξη του Λάκοβιτς αντιπροσωπεύει την αρχή μιας νέας εποχής για την Τενερίφη, η οποία, μετά την αποχώρηση του μακροβιότερου προπονητή της, αναζητούσε μια έμπειρη λύση με αποδεδειγμένα αποτελέσματα σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο σύλλογος πιστεύει ότι ο Σλοβένος προπονητής θα βοηθήσει την ομάδα να παραμείνει ανταγωνιστική σε όλα τα μέτωπα. Καλώς ήρθες, Γιάκα», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου.