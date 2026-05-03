Μπαρτσελόνα: Νοκ άουτ για έναν μήνα ο Κλάιμπερν!
Από τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα απέτυχε να προκριθεί στα playoffs της EuroLeague μέσω του Play-In, έχει ρίξει όλο το βάρος της στην ισπανική λίγκα. Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τη Γκραν Κανάρια, οι Καταλανοί ενημέρωσαν ότι ο Γουίλ Κλάιμπερν αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες!
Ο Αμερικανός περιφερειακός μέτρησε 13.8 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.1 κλέψιμο σε 33 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Από εκεί και πέρα, ο Γιαν Βέσελι ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο, ο Τόμας Σατοράνσκι συνεχίζει την αποθεραπεία του για το πρόβλημα στη μέση, ενώ ο Νίκο Λαπροβίτολα παραμένει εκτός δράσης από τον Μάρτιο. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης στη Liga Endesa με ρεκόρ 19-9.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.