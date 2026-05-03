Από τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα απέτυχε να προκριθεί στα playoffs της EuroLeague μέσω του Play-In, έχει ρίξει όλο το βάρος της στην ισπανική λίγκα. Πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τη Γκραν Κανάρια, οι Καταλανοί ενημέρωσαν ότι ο Γουίλ Κλάιμπερν αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες!

Ο Αμερικανός περιφερειακός μέτρησε 13.8 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.1 κλέψιμο σε 33 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Από εκεί και πέρα, ο Γιαν Βέσελι ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο, ο Τόμας Σατοράνσκι συνεχίζει την αποθεραπεία του για το πρόβλημα στη μέση, ενώ ο Νίκο Λαπροβίτολα παραμένει εκτός δράσης από τον Μάρτιο. Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης στη Liga Endesa με ρεκόρ 19-9.