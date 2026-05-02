Χάποελ: Εξέδωσε ανακοίνωση για την φιλοξενία της Ρεάλ
Η Χάποελ Τελ Αβίβ, μέσω ανακοίνωσής της, ευχαρίστησε τη Ρεάλ για τη φιλοξενία στα δύο πρώτα παιχνίδια των playoffs της EuroLeague στη Μαδρίτη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χάποελ:
מועדון הכדורסל הפועל IBI תל אביב מבקש להודות למועדון הכדורסל ריאל מדריד על קבלת הפנים החמה והמכבדת, ברוח שמייצגת את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של המשחק.May 2, 2026
אנו מעריכים מאוד את רמת האירוח הגבוהה והמקצועית ואת הגישה המכבדת שחווינו לאורך שהותנו במדריד במסגרת משחקים 1 ו-2, אשר מחזקים את… pic.twitter.com/uBfW8j0pTA
«Ο σύλλογος της Χάποελ Τελ Αβίβ θα ήθελε να ευχαριστήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη θερμή και σεβαστή υποδοχή, σε ένα πνεύμα που αντανακλά τα υψηλότερα πρότυπα του αθλήματος.
Εκτιμούμε ιδιαίτερα την εξαιρετική φιλοξενία και τη στάση σεβασμού που βιώσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στη Μαδρίτη για το Game 1 και Game 2, οι οποίες ενισχύουν τη σχέση μεταξύ των συλλόγων και αντανακλούν τις αξίες που πρεσβεύουμε στον αθλητισμό»
