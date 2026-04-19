Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε από τη Λέιδα με 90-80, πριν το παιχνίδι με τον Ερυθρό για τα play-in της EuroLeague.

«Στραβοπάτημα» για την Μπαρτσελόνα, αφού ηττήθηκε από τη Λέιδα με 90-80, πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα για τα play-in της EuroLeague.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ παρότι είχε το προβάδισμα μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο, παρουσίασε διαφορετικό πρόσωπο στην τελευταία περίοδο και δέχτηκε επιμέρους σκορ 25-19, το οποίο ήταν αρκετό για να της πάρει τη νίκη μέσα από τα «χέρια».

Για την Λέιδα πρώτος σκόρερ ήταν ο Παούλι με 27 πόντους, ενώ για την Μπαρτσελόνα ξεχώρισε ο Μπριθουέλα με 21 πόντους.

Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (21/04, 21:45) για τα play-in της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 41-46, 65-61, 90-80