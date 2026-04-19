Λέιδα - Μπαρτσελόνα 90-80: Ήττα πριν το ματς με τον Ερυθρό
«Στραβοπάτημα» για την Μπαρτσελόνα, αφού ηττήθηκε από τη Λέιδα με 90-80, πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα για τα play-in της EuroLeague.
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ παρότι είχε το προβάδισμα μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο, παρουσίασε διαφορετικό πρόσωπο στην τελευταία περίοδο και δέχτηκε επιμέρους σκορ 25-19, το οποίο ήταν αρκετό για να της πάρει τη νίκη μέσα από τα «χέρια».
Για την Λέιδα πρώτος σκόρερ ήταν ο Παούλι με 27 πόντους, ενώ για την Μπαρτσελόνα ξεχώρισε ο Μπριθουέλα με 21 πόντους.
Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα (21/04, 21:45) για τα play-in της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 41-46, 65-61, 90-80
