O Σάσα Βεζένκοβ κατέκτησε το Alphonso Ford Trophy για τη σεζόν 2025-26 με τη EuroLeague να του αφιερώνει βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του φέτος.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε τη σεζόν με 19.4 πόντους κατά μέσο όρο στη διοργάνωση, ενώ είναι η δεύτερη φορά που έκανε δική του τη συγκεκριμένη διάκριση μετά και τη σεζόν 2022-23.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του αφιέρωσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του φέτος.