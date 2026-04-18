Βεζένκοβ: Το video της EuroLeague με την ανάδειξή του ως πρώτο σκόρερ
O Σάσα Βεζένκοβ κατέκτησε το Alphonso Ford Trophy για τη σεζόν 2025-26 με τη EuroLeague να του αφιερώνει βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του φέτος.
Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε τη σεζόν με 19.4 πόντους κατά μέσο όρο στη διοργάνωση, ενώ είναι η δεύτερη φορά που έκανε δική του τη συγκεκριμένη διάκριση μετά και τη σεζόν 2022-23.
Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του αφιέρωσε ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του φέτος.
Δείτε το βίντεο
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.