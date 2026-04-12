Η Βαλένθια είχε... φόρα μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και επικράτησε και απέναντι στην Μάλαγα με 89-96.

Η Μάλαγα υποδέχθηκε την Βαλένθια στο «Palacio de Deportes José María Martín Carpena» για την 26η αγωνιστική της ACB, με τους Πορτοκαλί να παίρνουν ακόμη μια νίκη με 89-96.

Έχοντας... φόρα από τη νίκη τους απέναντι στον Παναθηναϊκό, οι παίκτες της Βαλένθια πάτησαν γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν τη νίκη, η οποία τους ανεβάζει στο 20-6. Η Μάλαγα από την άλλη, υποχώρησε στο 15-11.

Η Βαλένθια είχε σε μεγάλη βραδιά τον Μοντέρο, ο οποίος τελείωσε το ματς με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Μπαντιό να προσθέτει 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από την άλλη, ο Ντουάρτε τελείωσε το ματς με αντίπαλο τη Βαλένθια έχοντας 22 πόντους και 4 ασίστ, με τον Μπαλτσερόφσκι να προσθέτει με τη σειρά του 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 49-48, 68-76, 89-96